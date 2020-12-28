Несмотря на то, что непростая ситуация из-за пандемии COVID-19 оказала влияние на жизнь и многие сферы экономики, топливно-энергетический комплекс страны продолжает развивается. За счет модернизации и применения инновационных решений увеличивается эффективность производства, принимаются меры для повышения экологической безопасности, укрепления социальных гарантий трудящихся.

Растут основные производственные показатели. В нефтегазовой сфере опережающими темпами реализуется масштабная программа, принятая в 2017 году во исполнение постановления президента Узбекистана от 9 марта 2017 года № ПП-2822 «Об утверждении Программы по увеличению добычи углеводородного сырья на 2017−2021 годы».

Программа включает в себя строительство новых и капитальный ремонт существующих скважин, создание технологических объектов. Все это значительно расширяет географию поставок углеводородов, в том числе и по стратегическим для страны направлениям.

Все, кто так или иначе связан с буровым производством прекрасно понимают, что эта работа сопряжена с повышенной опасностью и риском. Бурение скважин может быть осуществлено только при строжайшем соблюдении всех правил и требований. Группа Eriell отлично справляется с этой задачей на протяжении 16 лет.

Группа Eriell постоянно модернизирует и расширяет арсенал своих технических возможностей. Компания обладает инновационным и высокотехнологичным парком буровой техники. В его арсенале- 39 буровых и 4 колтюбинговых установок, включая сверхтяжелую буровую установку грузоподъемностью 675 т.

Основу технического потенциала компании Eriell составляют стационарные, эшелонные и мобильные буровые установки с современным противовыбросовым оборудованием от мировых производителей в соответствии со стандартами Американского института нефти (API).

Они изготовлены и оснащены такими передовыми международными производителями, как «Уралмаш», HongHua Group, DFXK. Эти компании зарекомендовали себя на нефтегазовом рынке в качестве надежных партнеров. Буровые установки располагают сопутствующим оборудованием таких крупных мировых производителей, как Caterpillar, National Oilwell Varco, Derrick, Allison, Volvo Penta, Tesco, Perkins.





В 2020 году Eriell совместно с подрядчиками (буровые компании АО «Узбекнефтегаз») ввела в промышленную эксплуатацию 82 скважины. До конца года ожидается завершение еще 7 скважин. Общая проходка за год составила 204254 м. При этом компанией Eriell была достигнута коммерческая скорость бурения 1200 м/ст-мес.

Помимо увеличения скорости бурения и улучшения его качественных характеристик путем применения новых технологий в Узбекистане компанией ERIELL активно применяется метод гидравлического разрыва пластов (ГРП). Это делается с целью увеличения отдачи пластов на скважинах с низким дебитом или полным отсутствием притока газа. Так, с начала 2020 года проведение ГРП выполнено на 22 скважинах Сурхандарьинского региона, а также Устюртского региона Республики Каракалпакстан.

Еще один метод увеличения притока газа — это применение многообъемной кислотной обработки при помощи колтюбинговой установки.

В 2020 году применение этого метода на 50 скважинах позволило увеличить дополнительный прирост добычи природного газа для нужд населения.

В результате проведения работ в части обустройства месторождений в Республике Каракалпакстан, а также Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Бухарской и Андижанской областях подключена 81 нефтяная и газовая скважина. Также завершено строительство и введено в эксплуатацию 80 трубопроводов-шлейфов общей протяженностью 97 км. Компания закончила строительство и ввела в эксплуатацию 8 газопроводов-коллекторов протяженностью 114 км, построила 7 газосборных пунктов.





В 2020 году в рамках проекта «Расширение ПХГ Газли» были пробурены 7 вертикальных и 9 наклонно-направленных скважин с применением телеметрических технологий. Были достигнуты высокие показатели по проходке и коммерческой скорости, в частности скважины №№ 1004 и 1010 НН были пробурены на двое суток раньше проектного срока. Коммерческая скорость на данных скважинах достигла почти 1500 м/ст-мес.

Газлийское месторождение является многопластовым и находится на поздней стадии разработки. Пластовое давление на нем аномально низкое. Это потенциально становится причиной геологических осложнений в виде поглощений бурового раствора, что может привести к аварийным ситуациям. Компания, имея большой опыт ликвидации геологических осложнений, не допускает подобных ситуаций при бурении.

На месторождении Газли ведутся работы по внедрению технологии одновременно-раздельной эксплуатации (ОРЭ). Она позволяет добывать продукцию из двух различных продуктивных пластов одновременно, что позволяет существенно увеличить дебит скважин.

В рамках проекта СП ООО Jizzakh Petroleum Eriell завершила работы в полном объеме на 6 скважинах, подключила 14 скважин и завершила строительство шлейфов протяженностью 15,113 км и ЛЭП к 15 скважинам протяженностью 7,92 км.

Одним из самых крупных и сложный проектов 2020 года является газовое месторождение «Мустакилликнинг 25 йиллиги». Его запасы оцениваются более чем в 100 млрд кубометров природного газа. Его сложные горно-геологические условия, а также нынешние реалии, связанные с пандемией и сложной экономической ситуацией, требуют от специалистов Eriell современных и неординарных подходов при проведении выполняемых работ. Так, в Сурхандарьинской области компания впервые приступила к бурению скважин с наклонно-направленным стволом.





Особым методом, внедряемом на месторождении «Мустакилликнинг 25-йиллиги», является испытание и освоение скважин без применения подъемных и буровых установок. Это значительно сокращает время получения продукта из глубоких недр и позволяет задействовать свободную буровую установку для бурения новых скважин. Это также увеличивает добычу углеводородов для нужд народа Узбекистана.

Проект, реализуемый в Байсуне, позволит комплексно развивать южные регионы страны. Он станет очередным импульсом для развития топливно-энергетической и химической отраслей, строительной индустрии и транспортной инфраструктуры. Это существенно пополнит бюджет Сурхандарьинской области и создаст новые рабочие места.

За последние годы эффект компании Eriell по увеличению добычи углеводородного сырья от внедрения инновационных решений составил миллиарды кубических метров голубого золота, а также сотни тысяч тонн конденсата и нефти в Узбекистане.





Eriell придает большое значение подготовке квалифицированных специалистов и политике привлечения молодых кадров в работу. На данный момент компания трудоустроила 52 выпускника университета им. Губкина и 196 выпускников других вузов.

В декабре 2020 года исполнилось 8 лет корпоративному учебному центру Eriell. Центр проводит подготовку специалистов в области бурения по 17 направлениям, начиная c должности помощника бурильщика, дизелиста, слесаря и так далее. За 8 лет своего существования обучение прошло свыше 10 тысяч человек. Выпускники учебного центра работают в самых разных проектах группы Eriell.

Логическим продолжением проводимой кадровой политики компании стало создание на территории филиала Российского университета нефти и газа имени И.М.Губкина учебного центра Eriell prof education. Многофункциональная учебная деятельность центра строится в соответствии с постановлением президента Узбекистана от 20 апреля 2017 года. Она направлена на широкое внедрение в учебный процесс передового зарубежного опыта переподготовки и повышения квалификации менеджеров и ведущих специалистов в области нефтегазового бизнеса на основе новейших образовательных технологий.





Группа Eriell несет ответственность перед обществом и придерживается самых строгих международных стандартов качества и охраны окружающей среды. Компания придерживается политики социальной ответственности перед своими сотрудниками, членами их семей и считает важным вносить вклад в развитие и повышение уровня жизни населения регионов, в которых ведет свою деятельность.

На протяжении многих лет Eriell оказывает свое содействие в реализации благотворительных и социально-направленных проектов. В 2020 году компания оказала финансовую помощь семьям, пострадавшим от урагана в Бухарской области. Eriell выделил средства 61 семье для восстановления их домов, разрушенных вследствие урагана.

28 и 29 августа международная компания провела благотворительное мероприятие в двух отделениях Общества социальной взаимопомощи инвалидов в Ташкенте, направленную на поддержку уязвимых слоев населения в период пандемии.

Сотрудники Eriell Group приняли активное участие в сборе вещей и денежных средств в качестве помощи пострадавшим от наводнения в Сырдарьинской области: детские вещи, мужская и женская одежда и постельные принадлежности переданы нуждающимся. Кроме того, совместно с ОО APLA был организован сбор средств для поддержки 120 семей, воспитывающих детей с инвалидностью.





Eriell выступает за развитие спорта, являясь спонсором Федерации хоккея в Узбекистане, узбекского хоккейного клуба Humo и московского ХК «Спартак». Компания Eriell — генеральный спонсор и партнер чемпионата Континентальной хоккейной лиги. КХЛ — это международный спортивный проект, направленный на пропаганду здорового образа жизни в России и других странах Европы и Азии.

Группа Eriell уделяет серьезное внимание обеспечению экологической безопасности. Программа по минимизации отходов является составной частью корпоративной политики и включена в программу управления качеством группы Eriell.

В целях снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду на всех объектах реализации проектов компании проводится работа по минимизации объемов твердых отходов, их раздельному сбору, надлежащему складированию, предотвращению утечек загрязненных сточных вод. Для ослабления неблагоприятного воздействия буровых работ на окружающую среду Eriell использует безамбарное бурение с использованием дополнительных блоков коагуляции и флокуляции, разделяющих отработанные буровые растворы на осветленную техническую воду и шлам, пятиступенчатую систему очистки вертикальных центрифуг с применением осушителя для буровых растворов на углеводородной основе и другие экологически чистые технологии.

Группа Eriell хочет пожелать всем уверенности в своих силах и достижения поставленных целей в новом году. Пусть каждый новый шаг ведет только к лучшему.

Telegram: t.me/eriell

YouTube: ERIELL Group

Сайт: eriell.com

На правах рекламы.