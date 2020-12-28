В Юнусабадском районе Ташкента в одном из домов обнаружено 153 кг лекарственных препаратов в форме таблеток, изготовленных в подпольном цехе, оценочной стоимостью 294,3 млн сумов. Об этом сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета.

В ходе оперативного мероприятия, проведённого сотрудниками Отдела по борьбе с контрабандой и таможенного аудита управления ГТК по Ташкентской области, найдено также 166 коробок с препаратом «Цинк+Витамин С» (9960 штук), 24 коробки с препаратом «Магне B6» и 70 тысяч готовых этикеток «Цинк+Витамин С».

Препараты были заранее изготовлены в подпольном цехе и после расфасовки и упаковки должны были пойти в продажу.

По выявленному факту ведутся таможенные проверки и следственные действия.