В комплексе «Куксарой» 28 декабря состоялась церемония вручения наград, присуждённых президентом Шавкатом Мирзиёевым группе соотечественников в преддверии 29-летия независимости, сообщила пресс-служба главы государства.

«В последние годы у нас сложилась добрая традиция вручения наград в праздничной атмосфере Дня независимости. К сожалению, в этом году из-за пандемии, и чтобы защитить здоровье людей, нам пришлось отложить это мероприятие. Как говорится, никогда не поздно творить добро. Нам выпала возможность встретиться с вами сегодня, в преддверии Нового года», — сказал Шавкат Мирзиёев.

«Чтобы добиться сегодняшних результатов, мы все работали в очень тяжелых условиях пандемии, — продолжил президент. — Потребовалось трудиться не покладая рук, изыскивать новые возможности и ресурсы. Наши самоотверженные врачи, рискуя своими жизнями, проявили беспримерное мужество и стойкость, чтобы защитить здоровье народа».

Глава государства также отметил заслуги сотрудников Вооруженных Сил, Национальной гвардии, МВД и МЧС. «В то же время настоящей опорой народа были умелые строители, щедрые предприниматели, активисты махалли, уважаемые представители старшего поколения и инициативная молодежь. Наши люди, сплоченно преодолевающие любые испытания, в эти тяжёлые дни превратились в мощную силу. Пользуясь случаем, хочу вновь подчеркнуть, что я преклоняюсь перед нашим терпеливым, трудолюбивым, благородным и самоотверженным народом за его великий героизм», — добавил Шавкат Мирзиёев.

На церемонии отмечалось, что в этом году были учреждены почётное звание «Заслуженный геолог Узбекистана», Орден «Олий даражали Дустлик», ордена «Здоровье» и «Фахрий мураббий» первой и второй степени, медаль «Соглом турмуш». Кроме того, учреждён нагрудный знак «Мехр-саховат», которым награждены около 25 тысяч соотечественников.

В эти дни на местах сотни соотечественников получили почётные звания, ордена и медали в торжественной обстановке. От имени собравшихся глава государства адресовал поздравления всем согражданам, получившим награды на местах.

В начале церемонии были вручены награды внукам представителей джадидского движения Абдуллы Авлони, Махмудходжи Бехбуди и Мунавваркори Абдурашидхонов, посмертно награждённых орденами «Буюк хизматлари учун» в преддверии Дня учителей и наставников.

Награды также были вручены представителям медицины, экономики, науки, образования, литературы и других сфер, отличникам государственной и общественной деятельности.

«Все мы с добрыми надеждами и высокими целями стоим на пороге нового года. Гордимся тем, что все мы, сплотившись, преданно служим народу и закладываем фундамент нового Узбекистана. Пусть царит мир во всём мире, пусть Всевышний всегда оберегает наш великодушный и благородный народ, нашу родную страну», — отметил президент в завершение.