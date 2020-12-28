Эксперты Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР) Хасан Мажидов и Малика Жуманиёзова провели лингвистический контент-анализ текстов посланий президента парламенту начиная с 2017 года и определили, в каком году какие акценты расставлял президент. Используя облако слов, аналитики определили, о чем глава государства говорил больше всего.

Впервые президент Шавкат Мирзиёев обратился к Олий Мажлису в декабре 2017 года. В том выступлении было использовано 4004 различных слова, чаще всего глава государства употреблял слова «народ», «предприниматель» и «страна».

Наиболее часто употребляемые слова в послании президента 2017 года.

Слово «народ» было использовано 52 раза, а слово «предприниматель» — 39 раз. Термин «страна» и родственные ему слова также использовались 32 раза.

В частности, слово «предприниматель» использовалось в таких контекстах, как «малый бизнес и частное предпринимательство», «предприниматели и инвесторы», «выдача разрешений предпринимателям» и «защита прав предпринимателей».

Индивидуальный анализ наиболее часто используемых слов.

Результаты анализа показали, что в 50% словосочетаний в послании сделан акцент на развитии и либерализации экономики, а в 23% — на улучшении государственного и общественного строительства. Кроме того, вопросы, связанные с развитием социальной сферы, составили 11% от общего числа словосочетаний, а такие вопросы, как верховенство закона, судебная реформа, межнациональное согласие и религиозная терпимость — 8%.

Распределение словосочетаний в послании 2017 года по направлениям.

В послании президента к Олий Мажлису в 2018 году было использовано 2860 словосочетаний, среди которых больше всего употреблялись слова «экономика» (35 раз), «инвестиция» (26 раз) и «реформа» (24 раза).

Наиболее часто употребляемые слова в послании Шавката Мирзиёева в 2018 году.

Кроме того, президент 22 раза произнес слова «образование», а слова «банковский» и «социальный» — 18 раз.

В послании 2018 года слово «экономика» чаще использовалось в таком контексте, как «теневая экономика», «цифровая экономика», «экономическая стабильность» и «модернизация и диверсификация экономики».





Индивидуальный анализ наиболее часто используемых слов.

Как показывают результаты анализа послания 2018 года, в 50% словосочетаний упор был сделан на экономическое развитие и либерализацию, а в 20% — на улучшение государственное и общественное строительство. Кроме того, вопросы, связанные с развитием социальной сферы, составили 15% от общего числа словосочетаний, а такие вопросы, как верховенство закона, судебная реформа, межнациональное согласие и религиозная терпимость — 7,5%.

Распределение слов в послании 2018 года по направлениям.

Послание президента 2019 года состояло из 3450 словосочетаний, из которых наиболее часто употреблялись слова «предприниматель» (32 раза), «социальный» и «наука» (по 24 раза).





Наиболее часто употребляемые слова в обращении президента 2019 года.

Часто также использовались слова «образование», «судебная система», «реформа», «люди и общество» и «иностранец».

Слово «социальный» в основном использовалось в таких контекстах, как «социальная защита», «социальная помощь», «социальная политика» и «решение социальных проблем».





Индивидуальный анализ наиболее часто используемых слов.

Результаты анализа показывают, что в этом обращении в 56% словосочетаний акцент сделан на экономическое развитие и либерализацию. Вопросы, связанные с развитием социальной сферы, составили 19% от общего числа слов выступления, а такие вопросы, как верховенство закона, судебная реформа, межнациональное согласие и религиозная терпимость — 6% от общего числа слов послания.





Распределение слов в послании 2018 года по направлениям.

«Обзор посланий за последние три года показывает, что такие вопросы, как экономическое развитие, социальная помощь, поддержка предпринимателей, повышение благосостояния людей, укрепление мира и спокойствия в стране, стали неотъемлемой частью ежегодных обращений», — резюмируют эксперты ЦЭИР.

Из года в год повышается количество акцентов, сделанных на социальную сферу. На слова, относящиеся к этой области, в 2017 году приходилось 11% выступления, в 2019 году — уже 19%.

Напомним, послание президента парламенту 2020 года состоится 29 декабря, начало в 11:00, трансляцию будут вести 15 телеканалов и официальные страницы пресс-служба главы государства в социальных сетях.