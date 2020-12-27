Заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия Узбекистана Нурмат Атабеков в интервью пресс-службе Министерства здравоохранения ответил на вопрос о том, поможет ли вакцина против нового штамма коронавируса, выявленного ранее в Великобритании и ряде других стран.

«По моему мнению, появление мутировавшего вируса не значит, что вакцинация теперь бесполезна. Большинство вакцин, разработанных сегодня, кодируют белки, связывающие коронавирус. Это означает, что даже если после вакцинации пациент заразится мутировавшим вирусом, его иммунная система активируется, и вирус должен пройти серию мутаций, чтобы изменить протеины и преодолеть иммунную систему», — сказал Нурмат Атабеков.

Он напомнил, что вирус гриппа также часто мутирует, поэтому каждый сезон вакцина обновляется, чтобы оставаться эффективной. «Вакцины от коронавируса также может понадобиться обновлять в будущем. Однако данные, собранные во время пандемии, и созданные производственные ресурсы несомненно позволят населению получать недорогую и качественную вакцину на регулярной основе», — подчеркнул замглавы Службы санэпидблагополучия.

Нурмат Атабеков добавил, что разработка вакцин против коронавируса позволит многим людям избежать этого заболевания.

«Я думаю, если у 70% населения сформируется иммунитет (посредством вакцинации или вследствие заболевания), мы сможем обуздать пандемию, точнее говоря, мы её преодолеем», — сказал он.