Seoul Mun — это качественно новая форма успешного сочетания коммерческой недвижимости для торговли, сферы услуг и развлечений на живописной набережной. Раскинувшись на территории 40 тысяч кв. м вдоль двух берегов канала Бурджар в центре столицы, проект предлагает более 200 разноформатных коммерческих помещений.

Независимые эксперты из Knight Frank — одной из ведущих компаний в области консалтинга недвижимости в мире — разработали готовые решения рентабельности недвижимости. Пять рекомендуемых категорий помещений позволяют максимально реализовать коммерческий потенциал. Подобная классификация обеспечивает планомерное распределение коммерческих объектов по всей территории проекта.





Отвечая на часто задаваемый вопрос: «Для каких видов бизнеса предназначен торгово-досуговый центр Seoul Mun?», в компании Dream City Development с уверенностью заявляют: «Для любого!».

Мировые известные бренды выбирают Seoul Mun для открытия своих фирменных магазинов. Современная набережная предлагает свыше 100 различных вариантов для бизнеса, ритейла и сервиса. Большой диапазон площади коммерческих помещений открывает безграничные возможности.

Так, здесь могут разместиться разноформатные точки общественного питания: зоны фастфуда, кофейни, закусочные, кондитерские, гастробутики, авторские или сетевые рестораны. Для салонов красоты, спа-центров, химчисток Seoul Mun также станет выгодной локацией.

Коммерческая недвижимость Seoul Mun отлично подойдет для офисов банковских учреждений и финансовых структур, страховых компаний, международных и местных представительств.

Открытие крупных шоурумов известных мировых брендов, бутиков одежды, магазинов косметики и парфюмерии, товаров для дома и электроники, аптек привлечет еще больше посетителей.





Для тех, кто ищет большие помещения — представителей мебельных и крупных универсальных магазинов, сетей супермаркетов и розничной торговли — в Seoul Mun реализованы планировки до 1000 кв. м.

Отдельное внимание уделено расположению помещений под кинотеатры, караоке, игровые площадки, квест-румы, боулинг, детские тематические и игровые зоны.

Приобретая одно или более коммерческих помещений проекта Seoul Mun, можно быть уверенным в высоком инвестиционном потенциале вложений и успешном развитии бизнеса в центре столицы.

«Seoul Mun — территория процветания бизнеса».

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Офис продаж работает ежедневно без выходных, с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: seoulmun.uz

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