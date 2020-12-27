В воскресенье в центре Навои рядом с областным хокимиятом сгорела новогодняя ёлка. Видеозаписи происшествия появились в социальных сетях.
Пресс-служба хокимията Навоийской области распространила информацию Управления по чрезвычайным ситуациям, в которой говорится, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание электрокабелей, намокших в результате осадков.
Фото: Telegram.
Ёлка воспламенилась в 19:07, огонь был потушен находившимися рядом представителями двух пожарно-спасательных отрядов и одного пожарного автоэкипажа в 19:20.
Днем ранее сообщалось о падении новогодней ёлки в Термезе, административном центре Сурхандарьинской области.
23 декабря в Фергане горела ёлка, установленная на центральном рынке.
Комил Рахманкулов
Как человек суеверный, думаю что это не с проста. Это знак. Вот уже неделю в телеграм каналах постоянно выкладывают пожары и ЧП с ГЛАВНЫМИ ёлками. Подробно писать об этом к сожалению не могу, в свете последних законов.