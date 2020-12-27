В воскресенье в центре Навои рядом с областным хокимиятом сгорела новогодняя ёлка. Видеозаписи происшествия появились в социальных сетях.

Пресс-служба хокимията Навоийской области распространила информацию Управления по чрезвычайным ситуациям, в которой говорится, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание электрокабелей, намокших в результате осадков.

Фото: Telegram.

Ёлка воспламенилась в 19:07, огонь был потушен находившимися рядом представителями двух пожарно-спасательных отрядов и одного пожарного автоэкипажа в 19:20.

Днем ранее сообщалось о падении новогодней ёлки в Термезе, административном центре Сурхандарьинской области.

23 декабря в Фергане горела ёлка, установленная на центральном рынке.



