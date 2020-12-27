27 декабря примерно в 17:00 на автодороге М 37 на территории Акдарьинского района Самаркандской области грузовик Isuzu совершил столкновение с ехавшим спереди пассажирским автобусом этой же марки. В результате удара автобус, направлявшийся из Самарканда в Каттакурган, съехал с дороги и опрокинулся.

Как сообщила пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана, один из пассажиров автобуса был госпитализирован для оказания медицинской помощи. Сколько в автобусе было пассажиров, не уточняется.





УБДД УВД Акдарьинского района начало следствие для установления причин происшествия.

Днём ранее сообщалось об опрокидывании автобуса в Самарканде при столкновении с автомобилем «Нива». В салоне автобуса пассажиров не было. Водитель был доставлен в больницу.