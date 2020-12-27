Власти Японии приняло решение приостановить въезд в страну иностранных граждан-нерезидентов из-за распространения нового штамма коронавируса, выявленного в Великобритании, сообщает агентство Kyodo News.

Ограничение начнёт действовать с понедельника, 28 декабря, до конца января 2021 года.

До конца января также прекратится выдача новых виз. Тем, кто уже получил визы, будет разрешен въезд в страну. Исключение составят граждане, находившиеся в Великобритании и Южной Африки в течение двух недель после подачи заявки на визу.

Граждане Японии и иностранные резиденты, прибывающие из стран, где подтверждён новый штамм коронавируса, предоставить отрицательные результаты теста на COVID-19.

Япония продолжит принимать бизнесменов и студентов из Таиланда, Малайзии, Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, Мьянмы, Тайваня, Сингапура, Брунея, Южной Кореи и Китая в рамках действующих правительственных договорённостей.