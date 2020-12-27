В странах Европейского союза 27 декабря стартовала массовая вакцинация от COVID-19, сообщает Deutsche Welle.

Прививку пока смогут получить взрослые в порядке приоритетности, зависящей от группы риска. На первом этапе будут вакцинировать людей в возрасте от 80 лет и тех, кто испытывает серьёзные проблемы со здоровьем. Постепенно возрастная планка будет снижаться и в итоге вакцину смогут получить все желающие, пишет издание.

Как уточняет Euronews, каждая из стран Евросоюза получила первую партию из около 10 тысячи доз вакцины Pfizer/BioNTech.

Германия, Венгрия и Словакия начали вакцинацию в субботу, 26 декабря, на день ранее запланированного срока.

В общей сложной европейские власти заказали два миллиарда доз вакцины от разных компаний: Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson&Johnson, CureVac и Moderna. К настоящему моменту разрешение на использование на территории ЕС получил только препарат Pfizer/BioNTech.