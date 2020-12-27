Число зарегистрированных случаев COVID-19 в мире по состоянию на 27 декабря превысило 80 миллионов, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Более 1,7 миллиона человек умерли. Выздоровели свыше 45 миллионов.

Лидерами по числу заболевших коронавирусом стали США — 18,9 миллиона (скончались 331,9 тысячи), Индия — 10,1 миллиона (147,3 тысячи), Бразилия — 7,4 миллиона (190,7 тысячи), Россия — 2,9 миллиона (53,5 тысячи) и Франция — 2,6 миллиона (62,6 тысячи).

По официальным данным Министерства здравоохранения, на 26 декабря в Узбекистане было зарегистрировано 76,6 тысячи случаев коронавируса.