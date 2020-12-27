Совсем немного времени остается до того момента, когда каждый закроет страницу 2020 года и откроет новую. Подводя итоги уходящего года и намечая планы на ближайшее будущее, каждый согласится, что это был непростой год, насыщенный напряженной и в то же время интересной работой во многих сферах жизни.

2020-й был нелегким и для Beeline Uzbekistan. Но компания с уверенностью может сказать, что справилась с вызовом времени и возникшими сложностями в деятельности. Многое было сделано за уходящий год, многое еще предстоит сделать.

И в этом направлении Beeline Uzbekistan уже начал работу. Новые тарифы, улучшение услуг и сервиса и другое. Компания ценит абонентов и продолжает делать все, чтобы они всегда оставались на связи с родными и близкими. Ведь сейчас особенно важно быть онлайн, чтобы оставаться в курсе последних событий в стране и мире. А быть активным в социальных сетях стало привычной нормой.

В жизни каждого абонента бывают ситуации, когда смартфон выключен или разряжена батарея. Также по тем или иным обстоятельствам абонент может находиться вне зоны действия мобильной сети, в результате чего до него нет возможности дозвониться. Как следствие, возникает риск пропустить семейное мероприятие или важные переговоры по бизнесу.

Beeline Uzbekistan понимает, как важен каждый звонок. Поэтому компания решила порадовать абонентов приятным сюрпризом в Новый год. Начиная с 4 января 2021 года услуга «Будь в курсе» будет предоставляться для всех абонентов Beeline Uzbekistan в рамках тарифных планов без взимания отдельной платы.

Услуга «Будь в курсе» — это сервис, при котором абонент оповещается SMS-уведомлением о поступавших ему звонках, когда телефон разрядился или находился вне зоны действия сети. Услуга помогает своевременно получать исчерпывающую информацию о том, кто и когда пытался связаться во время отсутствия возможности ответа на звонок.

Чтобы активировать услугу, достаточно набрать команду: *110*051#.

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