Грядет новый 2021-й год, а вместе с ним — новые идеи, возможности, перспективы, шансы. Вся страна находится в ожидании положительного роста во всех аспектах развития государства и общества.

Не секрет, что развитие предпринимательской деятельности является важным фактором роста экономического и социального потенциала государства. А современное предпринимательство еще и требует масштабных вложений со всех сторон, в том числе — и качественной телекоммуникационной инфраструктуры.

Национальный оператор UZTELECOM всегда работает над улучшением оказываемых услуг и качеством сервиса. Учитывая современные тенденции и предпочтения абонентов, мобильный оператор предлагает оптимальные решения для бизнес-клиентов, создавая удобную инфраструктуру для развития бизнеса в стране.

UZTELECOM предлагает качественные услуги для B2B-сегмента. Они отличаются выгодными ценами, индивидуальным подходом к каждому партнеру, а также постоянной работой над обновлением, улучшением предлагаемых услуг и тарифных планов.

Так, среди многих предоставляемых услуг и сервисов компании есть выгодные тарифные планы. Они могут стать незаменимым помощником в ведении дела.

Первый тариф, не имеющий ограничений — Business Royal. За 149,9 тысячи сумов в месяц абонент получает безлимит онлайн- и голосового общения. Business Royal — это оптимальное решение для предпринимателей, чей бизнес напрямую зависит от постоянного общения и онлайн-коммуникаций.





Тарифная линейка Biznes New вобрала в себя целых четыре тарифных плана с абонентской платой от 25 тысяч до 70 тысяч сумов в месяц.

Biznes 25, Biznes 35, Biznes 50 и Biznes 70 — это тарифы с удобным номиналом мегабайт, минут и SMS. Здесь можно выбрать и подключить один из планов, исходя из требований предприятия или объемов работы конкретного сотрудника.





Одной из самых востребованных корпоративными клиентами услуг является «Мобильный бюджет». Он станет верным помощником для оплаты сверхлимитного потребления услуг самостоятельно с лицевого счета. Таким образом, деловым абонентам не остается надобности беспокоиться о потере мобильной связи и интернета из-за неоплаченных счетов.

Деловая среда предпринимателей не ограничивается пределами страны. В связи с этим национальный оператор взял на себя ответственность обеспечить своих корпоративных абонентов качественной мобильной связью и за пределами республики с помощью выгодного роуминга. Он действует на пяти континентах.

Из года в год команда национального оператора UZTELECOM прилагает все свои знания, силы и усилия для обеспечения работы мобильной связи по высоким стандартам качества сети и обслуживания, исключительного сервиса и оперативного решения возникающих вопросов.

«UZTELECOM — национальный оператор!»

Подробная информация доступна по ссылке.

Call-центр: 1099

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