С 28 декабря 2020 года по 1 марта 2021 года для граждан, посещающих Турцию, будут действовать новые правила въезда в страну, сообщили в пресс-службе авиакомпании Uzbekistan Airways.

Согласно требованиям, установленным министерством здравоохранения Турции, въезжающие в страну пассажиры должны иметь при себе ПЦР-справку на коронавирус, полученную не позднее 72 часов на момент пересечения границы.

Кроме того, пассажиры, не предъявившие отрицательный ПЦР-тест, будут помешены на недельный карантин по адресу для проживания (дом, гостиница и другие), указанному при въезде в страну. В свою очередь, лица, не указавшие адрес проживания в Турции, будут помещены на карантин в местах, выделенных Минздравом.

Уточняется, что после семидневного карантина пассажиры с положительным результатом теста на COVID-19 пройдут лечение в соответствии с действующими правилами министерства здравоохранения Турции.