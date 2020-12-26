26 декабря в Самарканде в результате дорожно-транспортного происшествия опрокинулся пассажирский автобус, сообщили в ГУБДД МВД Узбекистана.

Авария произошла примерно в 5:30 на пересечении улиц Гагарина и Фитрата. Уточняется, что автобус, в салоне которого не было пассажиров, опрокинулся после столкновения с автомобилем «Нива».

В результате ДТП телесные повреждения получил водитель автобуса, который был доставлен в больницу для оказания скорой медицинской помощи.

По данному факту УБДД УВД Самарканда проводится расследование, выясняются причины столкновения транспортных средств.

Напомним, в середине ноября в Акдарьинском районе Самаркандской области перевернулся автобус с 20 пассажирами, сообщалось о двух пострадавших.