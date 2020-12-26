26 декабря в 15:28 в Ташкенте и других регионах Узбекистана ощущалось землетрясение, сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

Эпицентр землетрясения располагался в Баткенской области Кыргызстана недалеко от границы с Узбекистаном. Магнитуда составила 5,3, глубина — 10 км.

Расстояние от эпицентра и сила подземных толчков на территории Узбекистана: