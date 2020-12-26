26 декабря в 15:28 в Ташкенте и других регионах Узбекистана ощущалось землетрясение, сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

Эпицентр землетрясения располагался в Баткенской области Кыргызстана недалеко от границы с Узбекистаном. Магнитуда составила 5,3, глубина — 10 км.

Расстояние от эпицентра и сила подземных толчков на территории Узбекистана:

  • Ташкент (238 км) — 2−3 балла;
  • Наманган (90 км) — 4 балла;
  • Андижан (88 км) — 4 балла;
  • Фергана (24 км) — 5−6 баллов;
  • Гулистан (246 км) — 2 балла;
  • Джизак (325 км) — 2 балла;
  • Самарканд (405 км) — 2 балла.