26 декабря в 15:28 в Ташкенте и других регионах Узбекистана ощущалось землетрясение, сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Эпицентр землетрясения располагался в Баткенской области Кыргызстана недалеко от границы с Узбекистаном. Магнитуда составила 5,3, глубина — 10 км.
Расстояние от эпицентра и сила подземных толчков на территории Узбекистана:
- Ташкент (238 км) — 2−3 балла;
- Наманган (90 км) — 4 балла;
- Андижан (88 км) — 4 балла;
- Фергана (24 км) — 5−6 баллов;
- Гулистан (246 км) — 2 балла;
- Джизак (325 км) — 2 балла;
- Самарканд (405 км) — 2 балла.
Azizov Behzod Abdulolimovich
Опиративна работаете
Liliya Liliya
На втором этаже в Фергане не почувствовала даже