24 декабря в Central Park начался новогодний фестиваль Pepsi New Year Holidays 2021. Сказочная атмосфера парка завораживает мерцанием огоньков, красочными новогодними украшениями, роскошной елкой и интерактивными зонами для TikTok-съемок.





Для самых маленьких гостей доступны неограниченное катание на аттракционах и детские мастер-классы каждый день. А в рождественском домике Санта Клаус вручает всем детям подарки от партнеров мероприятия — MacCoffee, Hillway, Erkatoy, FDG, Asia Luxe, Layner, Go’sht.





Главная шоу-программа начинается вечером. Среди хедлайнеров новогодних каникул Pepsi — Севара Назархан, Тохир Садыков, DJ Piligrim, группа «Сахар», Сабина Мустаева. Также на сцене выступают музыкальные коллективы Di Live, «Матин» и «Фано», танцевальный коллектив Double Touch, Fire Show Satira.





Гостей также вечером ждут веселые флешмобы и зажигательные сеты от DJ Ochil и DJ Sam.

Каждый день Pepsi New Year Holidays 2021 известные ведущие вечера Соти Камалов, Азамат Юлдашев, дуэт «Вячеслав Евгенич» проводят розыгрыши ценных призов от MacCoffee, Hillway, Erkatoy, FDG, ASIALUXE TRAVEL, Layner, Go’sht.





Во время новогодних каникул с Pepsi в парке также открыта новогодняя ярмарка изделий и поделок ручной работы. В парке работают многочисленные точки питания от популярных столичных кафе и кондитерских. MacCoffee и Hillway угощают всех гостей фестиваля бесплатными горячими напитками.





Новогодний фестиваль Pepsi New Year Holidays 2021 будет длиться с 24 декабря по 3 января.

Где купить билеты

Билет на новогодние каникулы Pepsi New Year Holidays 2021 можно купить онлайн на сайте iTicket.uz и оффлайн в кассах Central Park.

В стоимость билета входят:

концерты со звездами: Севара Назархан, DJ Piligrim, Тохир Садыков и многие другие;

детские мастер-классы и аниматоры;

неограниченное катание на аттракционах;

приготовление и угощение мегаоливье весом в тысячу кг от Go’sht в день ивента;

новогодняя ярмарка;

ваучер в Ekratoy на 50 тысяч сумов;

бесплатные горячие напитки от партнера MacСoffee и Hillway;

интерактивные зоны для съемок TikTok и фотосессий;

розыгрыши ценных призов: 3 тура в Анталию от ASIALUXE TRAVEL, 10 путевок в Layner, 2 путевки в Amirsoy, MacBook Air от FDG, iPhone 12 и другие призы от организаторов и партнеров).

Стоимость билета — 55 тысяч сумов.

Стоимость билета с ваучером в Erkatoy — 75 тысяч сумов.

Телефоны для справок: (+998) 71−207−20−72, (+998) 71−207−10−71.

Сайт: pepsiholidays.uz

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