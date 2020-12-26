Ни для кого не секрет, что именно гостиная комната является центром притяжения всех членов семьи, а ключевым объектом зала — телевизор. Современные модели сильно изменились: диагонали экранов увеличились, качество изображения стало невероятно реалистичным, а толщина уменьшилась. Теперь телевизор стал неотъемлемым элементом декора, а интеграция больших дисплеев в интерьер превратилась в настоящую дизайнерскую задачу.

Яркий пример превращения в объект искусства — телевизор LG Gallery Design. Его дизайн и тонкий экран эргономично вписываются в жилое пространство, сохраняя эстетику минимализма. LG OLED также хорошо известен своим первоклассным качеством изображения, потрясающей передачей цвета, невероятной контрастностью и широким углом обзора.





LG OLED GX превратит любую гостиную в настоящее произведение искусства. Он придаст интерьеру лаконичный и завершенный вид, позволяя владельцам домов при этом следовать своим собственным вкусам и образу жизни. LG OLED GX поможет создать комфортное, стильное и гармоничное пространство независимо от того, предпочтителен минимализм или классический интерьер.

Сдержанный, минималистичный дизайн телевизора прекрасно подойдет для любого интерьера независимо от материалов и цветов в его оформлении. Тонкая и изящная форма экрана выглядит восхитительно со всех сторон. Равно как и изображение на потрясающем OLED-экране, который использует самоподсвечивающиеся пиксели для создания роскошных цветов и глубочайшего контраста.





Одно из очевидных преимуществ телевизора LG Gallery Design — это пространство, которое он создает в комнате. LG OLED GX экономит больше места, чем другие настенные модели. Ведь его тонкий корпус содержит изящные элементы крепления, которые были специально разработаны для настенного крепления. С помощью такой безупречной конструкции телевизор LG OLED легко разместить в комнате, облегчив визуальное восприятие сложных декоративных решений.

Для улучшения звука OLED GX может быть подключен к звуковой панели GX — инновационному звуковому (и визуальному) партнеру телевизоров LG серии Gallery. Звуковая панель также выполнена в минималистическом дизайне и может быть установлена вплотную к стене, чтобы создать встроенный эффект. Это дизайнерское решение от LG обеспечит отличный звук, превосходное качество изображения, не ограничивая полет дизайнерской фантазии.





Еще одним впечатляющим преимуществом телевизоров LG нового поколения стала его способность превращать просмотр фильмов, телешоу, спортивных передач или игр в реальные, живые события. Самоподсвечивающиеся пиксели OLED-панели включаются и отключаются независимо друг от друга. Это позволяет создавать более естественные цвета, больший контраст и детали, которые настолько реальны, что захочется прикоснуться к ним. Также LG OLED GX оснащен функциями Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, Filmmaker Mode и разнообразным выбором приложений, которые располагают впечатляющим списком премиального контента.

LG OLED GX подарит невероятное удовольствие от просмотра и станет отличным дополнением для интерьера гостиной. И независимо от того, произойдет ли это в новых реалиях жизни или в будущем, такой многофункциональный телевизор всегда будет прекрасным выбором.

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