В общеобразовательных школах Узбекистана с третьей четверти будут возобновлены уроки физической культуры, музыки, технологии (труд), изобразительного искусства и воспитания, сообщили в Министерстве народного образования.

Обучение данным дисциплинам было приостановлено по рекомендации МНО для сохранения социальной дистанции и предотвращения чрезмерного общения между школьниками.

Учитывая, что эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, и на сегодняшний день практически все школы восстановили свою работу, а 90% учеников находятся на традиционном обучении, МНО возобновляет данные предметы с третьей четверти, говорится в сообщении министерства.

В МНО добавили, что темы на первую половину учебного года будут пройдены в сжатой форме.