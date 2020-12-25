В пятницу, 25 декабря, на территорию Узбекистана начался вынос тёплой и влажной воздушной массы с районов зарубежного юга. По большинству областей пройдёт дождь. Погода без осадков сохранится по северу и юго-восточным районам, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Температура воздуха приблизится к среднемноголетним значениям конца декабря и составит до +7…+10 градусов.

«Но тепло пришло ненадолго. Уже завтра на территорию республики начнётся выход южного циклона с последующим вторжением холодного антициклона с районов Урала», — отметили в Узгидромете.

По стране пройдут дожди, к вечеру возможен переход в снег, лишь по северу и крайним восточным районам осадков не ожидается.

В воскресенье осадки продолжатся, но уже на холодном фоне в виде снега. По горным районам местами возможен сильный снег, сохранится лавинная опасность.

Температура в выходные дни понизится и в воскресенье будет в пределах −3…+2 градуса. В ночные и утренние часы местами ожидаются туманы. В отдельных районах возможно усиление ветра до 15−20 м/с.