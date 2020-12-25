Обратный отсчет до Нового года начался. В предпраздничной суматохе всех традиционно мучает главный вопрос: «Что подарить?». Но только не в этом году. Благодаря новогодним акциям от Samsung вопрос отпадает сам собой.

Когда главная задача решена, осталось разобраться со всеми остальными. Представители Samsung получили множество вопросов об условиях акций и ответили на самые популярные из них.

Какие модели телевизоров Samsung участвуют в акции и какие подарки гарантированно получают покупатели

Приобретая телевизор Samsung QLED или UHD, покупатель получает в подарок сертификат до 450 тысяч сумов на использование в магазине, где был куплен телевизор.





А при покупке телевизора Samsung The Frame каждый получает в подарок один из телефонов Samsung Galaxy серии A и интерьерную рамку для телевизора.





Когда заканчиваются акции

Уже сейчас можно порадовать себя новым телевизором и получить подарки для близких людей. Акции продлятся до 31 декабря 2020 года. Количество подарков ограничено.

Какой срок действия у ваучеров при покупке телевизоров QLED и UHD

Срок действия сертификата в магазинах партнеров, где был приобретен телевизор:

MEDIAPARK — до 31 января;

Radius — до 15 января;

Goodzone — до 31 марта;

idea — до 31 января.

Сколько стоит телевизор и можно ли его купить в кредит

Цены на телевизоры Samsung отличаются в зависимости от места покупки. Это касается и условий кредитования. Все подробности можно уточнить на сайте или в магазине, где планируется приобретение телевизора.

Есть ли доставка на телевизоры

Доставку товара можно оформить в магазине партнеров. Сроки и условия можно обсудить на месте покупки.

Где действует акция

Акция действует в магазинах официальных дилеров и партнеров Samsung в Ташкенте:





Где можно подробнее узнать о технических характеристиках и возможностях акционных моделей телевизоров

Узнать условия акций, а также подробнее ознакомиться с моделями телевизоров Samsung и их функциональными возможностями можно по ссылкам:

при покупке телевизора QLED или UHD;

при покупке телевизора Samsung The Frame.

Когда на все вопросы есть ответы, дело остается за малым: успеть купить телевизор Samsung и получить подарок. Как использовать сертификат и телефон, каждый решает сам. Компания Samsung гарантирует, что покупка телевизоров Samsung принесет приятные бонусы каждому счастливчику.

Все вопросы касательно акций можно уточнить на официальных страницах Samsung в социальных сетях или на сайте.

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Сайт: samsung.uz

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