В Самарканде к 30-летию независимости Узбекистана (к концу августа следующего года) планируется запустить линию BRT (bus rapid transit) — скоростную выделенную линию автобуса. Об этом сообщил сайт Zarnews.uz.

Как отметил заместитель управления транспорта Самаркандской области Журабек Коржовов, проект разрабатывается по поручению президента Узбекистана совместно с зарубежными специалистами.

Линия протяженностью примерно 12 км протянется от автостанции «Хазора» до автостанции «Сиёб» (Каптархона). Она пройдёт по улицам Спитамена, Мирзо Улугбека, через Университетский бульвар, площадь Регистан и далее по улице Пенджикент.

По словам Журабека Коржовова, параллельно с BRT другой общественный транспорт ходить не будет. Планируется внедрить подвозочные маршруты по шести направлениям, которые будут связаны с линией BRT на перекрёстках.

Линия расположится посередине улиц, по аналогии с трамвайными линиями, сносов зданий не планируется, подчеркнул представитель Управления транспорта. В настоящее время изучается пассажиропоток для определения оптимальных мест для остановок, добавил он.

Для новой линии планируется закупить 24 автобуса большой вместимости (длиной примерно 16 м) из Китая. При этом в новости упоминаются планы закупки 100 автобусов. В последние годы общественный транспорт в регионах страны состоит преимущественно из автобусов средней вместимости и маршрутных такси.

Отметим, что аналогичный подход в создании линий BRT (с внедрением подвозочных маршрутов и отменой маршрутов вдоль скоростной линии) будет применён для Ташкента. В столице намечено открыть семь линий, из них четыре — к сентябрю 2021 года. Проект был представлен президенту Шавкату Мирзиёеву в ноябре и одобрен им. Линии будут проложены в основном по бывшим трамвайным маршрутам.

Тогда же глава государства поручил на основе опыта Ташкента усовершенствовать транспортную систему и в других городах страны. В частности, поставлена задача преобразовать центральные улицы и оптимизировать деятельность общественного транспорта в Самарканде.

Напомним, что Самарканд является единственным городом Узбекистана, где действует трамвайное движение. Оно было запущено в апреле 2017 года по инициативе президента. На единственной линии (вторая не действует из-за строительства путепровода) используются вагоны, поставленные из Ташкента после закрытия в городе в мае 2016 года трамвайного движения. В столице оно действовало более 100 лет.