Незаконную реализацию пиротехнических средств и сильнодействующего лекарственного препарата «Тропикамид» пресекли сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и таможенного аудита Управления государственного таможенного комитета по Андижанской области, сообщила пресс-служба ГТК.

В Бустанском районе сотрудники остановили и досмотрели грузовой автомобиль ISUZU, за рулём которого находился гражданин Р. А. В результате проверки были обнаружены спрятанные под тканями пиротехнические изделия на общую сумму 288 млн сумов.

Для дальнейшего таможенного осмотра грузовик был доставлен в областное таможенное управление. В ходе полного осмотра в нем были найдены ещё и 1800 единиц сильнодействующего лекарственного препарата «Тропикамид» на 450 млн сумов.

Таким образом, из незаконного оборота изъято пиротехнических изделий и сильнодействующих лекарственных препаратов общей стоимостью 738 млн сумов.