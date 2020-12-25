На недавнем совещании по вопросам совершенствования системы образования и воспитания президент поручил к весне 2021 года разработать Национальную учебную программу с привлечением зарубежных экспертов, в частности, из Финляндии.

«Феноменом» (phenomenon-based learning) системы образования Финляндии восхищаются на протяжении уже почти 20 лет. С начала 2000-х годов она лидирует в тестах Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA). Вместо «узких» (специализированных) ⁠предметов — истории, ⁠математики, географии — ученики проходят комплексную подготовку.

Экзамены для детей страны Суоми проводят только в конце последнего класса старшей школы, там не ставят оценок. Занятия начинаются относительно поздно — после 9 часов утра. Количество домашних заданий минимально. Финны нацелены не только на то, чтобы вгрызаться в гранит образования, но также и на то, чтобы в процессе обучения дети были равны и испытывали радость.

В отличие от азиатской модели, пропагандирующей дух соперничества, система образования в Финляндии пытается подтянуть отстающих учеников. В результате финские дети получают равное образование вне зависимости от того, живут ли они в отдаленной деревне или мегаполисе.

Естественно, у такой системы в мире есть и критики. Деннис Хейс, профессор педагогических наук британского Университета Дерби считает, что финская реформа образования заменяет получение общих знаний приобретением конкретных навыков. «Если всё будет развиваться в том же духе, не встречая сопротивления, то образование в Финляндии превратится просто в подготовку к будущей работе», — отмечает профессор.

Директор исследовательских программ Центра изучения рыночных реформ образования Габриель Хеллер Сальгрен даже написал целую книгу «Настоящий финский урок: правдивая история суперсилы образования». В ней он описал, как эта система, построенная до 1990-х годов вокруг личности преподавателя, повернулась в обратную сторону. «История Финляндии полна доказательств того, что методы, ориентированные на ученика, лишь вредят образовательному процессу», — пишет ученый.

В свою очередь, директор по вопросам образования ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) Андреас Шлайхер считает, что все дискуссии вокруг финской методы незначительны по сравнению с тем рывком, который страна сделала, отказавшись от традиционного образования. Опыт Финляндии сегодня рассматривается как сочетание инструментов развития экономики и стремления сделать обучение менее скучным с помощью новых педагогических приемов.

С учетом предлагаемых новаций очередная глава нашей отечественной педагогической поэмы видится очень занимательной. Это объясняется не столько указаниями сверху, сколько тем, что разрыв между учением и грубой реальностью не может быть бесконечным. Финский пример показывает нам, что эмпатия по отношению к ученикам, которая практически отсутствует в наших школах, должна вернуть школьникам желание ходить в школу.

Но и без укрепления роли школьного учителя наша образовательная модернизация осуществиться не сможет. Пандемия напомнила, как важны и нужны в обществе врачи и учителя. Первых вроде бы наградили и заплатили. Теперь настал черед помогать и учителям.

Со следующего года в школах должна появиться новая должность пропагандиста. Если уж наша тревожная действительность не может отказаться от этого одиозного термина, то давайте в него вдохнем новое содержание. Каждый хороший учитель, думаю, и так всегда ведет важную «пропаганду» через свой предмет. И не только по литературе, истории, но и математике, физике, и даже мною нелюбимой химии. И ни с какими новыми методичками не сравнить этот эффект.

То, что происходит сейчас с образованием, — это подготовка завтрашнего дня. Каким он окажется? Любая реформа начинается с того, что формулируется цель. В данном случае ключевой вопрос: какого выпускника ждет страна? Ремесленника? Технократа? Идеологически правильного исполнителя? Или всё-таки свободную личность, способную адаптироваться к условиям современности?

В зависимости от цели определяются средства. Но очень важно, чтобы зарубежный образовательный опыт не превратился в выбор героини гоголевской «Женитьбы», когда «губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича» и тогда бы тотчас же всё решилось. Наша образовательная модернизация началась с решения второстепенных проблем — сколько лет учиться, как сдавать экзамены, какие стандарты изучать. Главное, чтобы ими всё не закончилось.

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