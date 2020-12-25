Общество защиты животных «Mehr va оqibat» впервые довело дело о жестоком обращение с животными в Навои до суда.

К зоозащитникам 21 ноября обратились две женщины — мать и дочь — с заявлением о том, что 17 ноября к ним во двор ворвались представители махаллинского комитета, службы отлова бродячих животных и ветеринары.

Прибыл и участковый инспектор профилактики, который крепко схватил старшую из двух хозяек дома и насильно закрыл ей глаза, «чтобы та не видела, как расстреливали её немецких овчарок — двух взрослых особей и трёх щенков», говорится в сообщении.

Два щенка погибли, один был ранен и успел спрятаться в доме, но позже, по словам женщин, скончался. Одна из взрослых собак также была ранена.

По словам владелицы собак, накануне она согласилась выйти на работу по сбору хлопка, так как представители местных властей в этом случае обещали не трогать её собак.

Волонтёры Общества защиты животных — юрист Амир и зоозащитница из Навои Гульнара — постоянно находились на связи с участковым инспектором профилактики и потерпевшими владельцами животных, помогая женщинам составлять заявления в МВД, Генеральную прокуратуру, а также прокуратуру Навои и Навоийской области. Один из волонтёров присутствовал и на судебном заседании по доверенности от ОЗЖ.

Суд вынес решение оштрафовать сотрудника службы отлова бродячих животных на одну базовую расчётную величину. «При этом никто другой из обеспечивавших отстрел животных наказан не был», — подчёркивают в ОЗЖ.

В «Mehr va оqibat» считают, что участковый инспектор профилактики должен быть также привлечён к ответственности и планируют продолжить добиваться справедливости в этом вопросе.