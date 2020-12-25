Mirabad Avenue — это особый проект компании Golden House, который обещает стать масштабным жилым комплексом апартаментов премиального сегмента, образующим целую улицу.

Расположение

Массивная резиденция Mirabad Avenue расположилась на улице Мирабад. Территория комплекса занимает 6 га. Здесь разместились 8 девятиэтажных зданий с блоками в 12 этажей по бокам и 8 шестиэтажных зданий. Комплекс имеет апартаменты с приватными террасами на крыше.

Двор без машин

Golden House одними из первых разработали для Mirabad Avenue концепцию «Двор без машин». Внутри каждого блока имеются закрытые безопасные дворы с детскими площадками и местами для отдыха и прогулок.

Высота платформы двора составляет 4 м, что делает пространство защищенным от выхлопных газов, суеты и уличного шума. Отдельное внимание было уделено ландшафтному дизайну и рассадке растений.





Апартаменты

Продуманная планировка квартир и энергоэффективная система кондиционирования VRF от Mitsubishi Electric дополняется системой умного дома от компании Siemens. В каждой комнате есть панель управления, к которой подключены конвекторы кондиционирования и отопления. Каждый житель может в дальнейшем модифицировать эту систему, подключая к ней освещение, теплые полы, управление шторами и так далее.

Будущих владельцев апартаментов комплекса Mirabad Avenue от Golden House также порадуют высокие потолки в 3,3 м и оконные проемы высотой в 2,5 м.

На 11 и 12 этажах самых высоких зданий комплекса располагаются пентхаусы премиум-класса. Покупателям на выбор предлагаются варианты апартаментов площадью 260 и 345 кв. м. Кроме просторных комнат с персональными санузлами в двухэтажных пентхаусах предусмотрены собственные лифты.





Терраса

В каждом блоке комплекса есть от четырех до шести террас площадью от 170 до 260 кв. м. Они сдаются с готовой отделкой террасной доской итальянского производства от компании Ravaioli Legnami. Это эксклюзивное предложение для владельцев апартаментов на десятом этаже.

Напольные доски из термически обработанного ясеня долговечны и экологичны. К тому же им не страшны ни погодные осадки, ни температурные перепады.

Террасы оборудованы помещениями под летние кухни, шахтами для внутриквартирных лифтов немецкой компании ThyssenKrupp и всеми необходимыми коммуникационными разводами. Также подготовлено место под детскую игровую зону, домашний кинотеатр и барную зону.





Паркинг

Платформу нижних этажей комплекса от Golden House занимает двухуровневая парковка на более чем 1,6 тысячи мест. Отличие системы паркинга в том, что на каждую квартиру здесь выделяется сразу два индивидуальных парковочных места с учетом габаритов автомобиля.

Фасад

Фасад зданий Mirabad Avenue выполнен из панелей GRC (Glass Reinforcement Concrete — стеклофибробетон) и панорамных оконных систем компании Schüco. Эти материалы отличаются высокой прочностью и устойчивостью к климатическим и атмосферным воздействиям. А эстетическую составляющую фасада завершает иллюминация от студии Scott Lighting (Германия).





Сервис

За порядком и чистотой во всех общественных пространствах жилого комплекса Mirabad Avenue будет следить управляющая компания MMG. В просторном комфортабельном лобби жильцов и гостей будет встречать консьерж. Он в любую минуту сможет помочь во всех бытовых вопросах — от подачи автомобиля до вызова обслуживающего персонала.

Шопинг-авеню

Для сотрудничества с Mirabad Avenue Golden House тщательно подбирает игроков. Торговые пространства для таких крупных ритейлеров, как Podium Italia и New Millennium будут расположены на торговой улице вдоль комплекса. Ее длина составит 450 м.

Также на шопинг-авеню будут представлены рестораны, кофейни и бутик Geneve — дистрибьютор швейцарских часов, ювелирных украшений и аксессуаров от ведущих мировых брендов.

Подробную информацию можно получить в офисе продаж Mirabad Avenue и по телефону: (+998) 78−777−77−78.

Адрес отдела продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

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Сайт: mirabad.uz

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