Шавкат Мирзиёев в пятницу примет участие в Форуме молодежи Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Мероприятие станет завершением форума, стартовавшего в столице 18 декабря и охватившего все регионы.

«Инициатива проведения первого в истории страны крупного молодежного события был а выдвинута главой государства 20 ноября», — говорится в сообщении.

На мероприятиях форума юноши и девушки смогли пообщаться с министрами, хокимами и с другими представителями органов власти и управления, а также принять участие в дискуссиях с экспертами и лидерами мнений.

«Президент выступит с речью и пообщается с молодежью. Ожидается, что на мероприятии будут присутствовать более 3300 юношей и девушек, еще 26 тысяч молодых людей подключатся из студий на местах», — отметила пресс-служба президента.