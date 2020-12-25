Из-за дополнительных расходов бюджета, связанных с пандемией, государство решило направить большую часть нераспределённой прибыли 2019 года в государственных компаниях на выплату дивидендов. Рекомендуемый уровень обычно достигал 85% от чистой прибыли, но в отдельных случаях, когда компания имела существенный текущий уровень капитальных вложений и обширную инвестиционную программу, он мог опускаться до 50%. В результате среднее дивидендное распределение чистой прибыли составило 43,2% среди рассмотренных 139 акционерных компаний. Этот показатель за 2018 год составил 35,4%.

Причинами увеличения объёма выплат стало желание правительства Узбекистана максимально наполнить бюджет на фоне его дефицита из-за расходов в ходе пандемии, прорыва Сардобинской плотины и т. д. Прочие акционеры, среди которых множество физических лиц, включая пенсионеров, имели возможность получить дополнительный доход по их акциям в этот период.

К сожалению, зачастую ситуация оборачивалась проблемами для компаний, которые не имели такого большого запаса наличности. В них разовая выплата дивидендов приводила к дефициту оборотных средств, нарушала процессы закупки или даже вызывала задержки в выплате заработной платы на отдельных предприятиях. Более того, в отдельных случаях платёж по госдоле осуществлялся в первую очередь, тогда как остальные акционеры были вынуждены ждать выплат, пока компании накопят достаточно средств.

Средняя доходность обыкновенных акций по отношению к их ценам (за исключением компаний, по которым отсутствуют реальные рыночные цены), которые торгуются на РФБ «Тошкент» или внебиржевой платформе Elsis-Savdo, увеличилась с 21,2% до 25,5% при росте цен на 51,8% за последний год, т. е. номинальный рост доходности мог составлять до 38−39% при сохранении прошлогоднего уровня цен.





Средняя доля распределения прибыли и средняя дивидендная доходность за 2017, 2018 и 2019 годы.

На графике ниже можно наблюдать показатели предприятий по уровню дивидендной доходности и распределения чистой прибыли. Выделены государственные предприятия, распределившие 85% от чистой прибыли. Можно отметить компании с наибольшей дивидендной доходностью, такие как АО «Узбекгеофизика», АО «Узпартампонаж», АО «Каттакургон ёг-мой», АО «Кизилкумцемент», АО УзРТСБ и другие.





Распределение прибыли и доходность дивидендов некоторых компаний за 2019 год.

Обзор подготовлен по данным Республиканской фондовой биржи «Ташкент» и внебиржевой платформы Elsis-Savdo.