Католики Ташкента отметили Рождество

Церковь попросила прихожан с детьми прийти на шестичасовую службу, а остальных верующих и гостей на мессу в 9 часов. По приблизительным подсчетам храма, первое мероприятие посетили 100-110 человек, второе – около 130. В отличие от предыдущих лет, когда часть прихожан стояла в храме из-за нехватки сидячих мест, в этом году стоять практически никому не пришлось.

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«Газете.uz» сообщили, что владыка католической церкви в Узбекистане епископ Ежи Мацулевич вел мессу в 6 вечера, а его помощник отец Пётр Кава – в 9.