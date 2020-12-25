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Католики Ташкента отметили Рождество
ФОТО: ЗУМА МИРЗАЛИЕВА
Католики Ташкента отметили Рождество
в храме Святейшего Сердца Иисуса в Ташкенте. Какой была служба в период пандемии – в нашем фоторепортаже.

Католики Ташкента отметили Рождество
Католики Ташкента отметили Рождество в храме Святейшего Сердца Иисуса в Ташкенте. Какой была служба в период пандемии – в нашем фоторепортаже.

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Католики и представители других конфессий собрались 24 декабря в римско-католическом храме Святейшего Сердца Иисуса в Ташкенте, чтобы отметить Рождество Иисуса Христа.

﻿По традиции рождественская служба начинается в полночь 25 декабря. Но в связи с пандемией церковь решила провести две службы в 6 и 9 вечера. Кроме того, последние четыре года служба начиналась в 9 вечера 24 декабря, так как транспорт в Ташкенте заканчивает работу до полуночи.
Церковь попросила прихожан с детьми прийти на шестичасовую службу, а остальных верующих и гостей на мессу в 9 часов. По приблизительным подсчетам храма, первое мероприятие посетили 100-110 человек, второе – около 130. В отличие от предыдущих лет, когда часть прихожан стояла в храме из-за нехватки сидячих мест, в этом году стоять практически никому не пришлось.

﻿«Газете.uz» сообщили, что владыка католической церкви в Узбекистане епископ Ежи Мацулевич вел мессу в 6 вечера, а его помощник отец Пётр Кава – в 9.
На стены и двери храма повесили предупреждающие объявления с призывом соблюдать социальную дистанцию в храме и носить маски. На массивных дверях при входе установили диспенсеры. Волонтёры обрабатывали руки прихожан антисептиком.

﻿Перед входом в храм на столах были разложены листовки с текстами рождественских колядок – песен о рождении Христа. Во время службы их пели под звуки пианино и скрипки или органа. Существует много различных колядок. Самые известные из них переведены на языки народов, исповедующих христианство.
В девятичасовую службу проповедь читал отец Пётр Кава, библейские чтения на русском, английском, польском и итальянском и других языках – несколько человек из числа прихожан.

﻿Пётр Кава благословил верующих и молился вместе с ними. В своей проповеди он сказал, что близкие люди даны нам в дань поддержки. Он пожелал прихожанам находить поддержку, надежду и веру в своей повседневности.
Отец Пётр Кава поблагодарил всех, кто помог подготовить храм к праздничной службе, а также призвал верующих подумать о тех, «кто служит во имя Бога» в это время испытания коронавирусом – о медработниках, сотрудниках детских садов и домов престарелых. Он добавил, что испытание пандемией – это возможность осознать, что люди созданы любить.  
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﻿25 декабря отец Ежи Мацулевич отправился в Самарканд провести рождественскую службу для католиков региона. В прошлом году глава католической церкви Узбекистана провёл рождественскую службу в Фергане.
О Рождестве Иисуса Христа в католической культуре
Рождественская служба называется мессой пастухов, так как евангельские строки о рождении Иисуса повествуют, что ангелы в своих песнях рассказывают о рождении мессии пастухам, которые находились недалеко от места появления на свет Христа. Согласно писанию, пастухи первыми узнают о рождении Божьего сына. И в связи с тем, что Иисус родился ночью, христиане отмечают Рождество в это время.
Во время службы исповедовавшиеся католики проходят обряд причастия, поэтому за неделю до Рождества церковь призывает всех своих прихожан прийти на исповедь. Представители других конфессий и прихожане католической церкви, у которых есть грехи, подходят к алтарю за благословением священников последними.
Католическое и протестантское рождество не отличается от православного, рассказывал «Газете.uz» владыка Ежи Мацулевич в интервью год назад. Смысл праздника остаётся единым для всего христианства — рождение Иисуса Христа. Русская православная церковь и несколько других приходов отмечают Рождество по старому Юлианскому календарю, от которого католики отказались еще в IV веке.
Тем не менее, никто не знает точной даты рождения Иисуса — 25 декабря или 7 января. «У нас 25 декабря, потому что в Римской империи в этот день был языческий праздник солнцестояния, – отмечал владыка. – Наверное, именно этот день избран рождеством Иисуса, потому что этим солнцем для нас является Иисус».

﻿Подготовка к Рождеству начинается за четыре недели до 25 декабря. Время ожидания праздника называется Адвентом. До 16 декабря католики читают отрывки Библии о приходе Иисуса в конце времён. В это время верующие соблюдают пост. Церковь призывает своих прихожан отказаться от чего-то особенно важного для человека, к чему, например, он питает слабость.
Как и с предпасхальным постом, католическая церковь не ставит ограничений, связанных с едой. Человек волен сам выбрать, от чего отказаться. Это может быть кофе, сладкое, телевидение или социальные сети. Таким образом верующий демонстрирует свою способность владеть собой и пожертвовать чем-либо ради Бога.

﻿С 17 декабря начинается непосредственная подготовка к празднику. В ожидании рождения Христа верующие читают отрывки из Библии о Елизавете, Марии и Иоанне Крестителе.
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По традиции перед рождественской службой католики собираются на семейный ужин. На столе должно быть 12 постных блюд и главное яство из рыбы. Прежде чем сесть за стол верующие проводят обряд преломления оплатков — белого рождественского хлеба, который также продаётся в церквях. Члены семьи разделяют хлебцы между собой и желают друг другу мира, любви и благодати.

За неделю до Рождества все католические священники Узбекистана собираются в храме Святейшего Сердца Иисуса в Ташкенте и также проводят обряд преломления хлеба.
Образ Санта Клауса, по словам епископа, связан с общехристианским святым Николаем. Он помогал бедным, тайком подбрасывая в окна или под двери то, в чем нуждались люди. Традиционно подарки дарят именно в день Святого Николая, который отмечается 6 декабря, а не на Рождество Христово.

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