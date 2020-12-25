До Нового года остается менее недели. А это значит, что праздничная акция от компании Bizning Uylar Development подходит к своему завершению. Только в декабре все покупатели жилой недвижимости в ЖК Yangi ChoshTepa получают в качестве праздничного бонуса современный кухонный гарнитур.

Все квартиры, поступающие в продажу, готовы к заселению. Будущие жильцы смогут приобрести полностью готовую квартиру с ремонтом и встретить приближающийся праздник в новом доме.





ЖК Yangi ChoshTepa — семейный жилой комплекс, олицетворяющий мечту многих горожан о тихой и спокойной жизни в черте города. Расположенный в Сергелийском районе на берегу реки, он представлен комплексом из 20-ти семиэтажных жилых домов. Здесь покупателей ждут пять эргономичных вариантов жилых помещений площадью от 35 до 97 кв. м и продуманная инфраструктура.

Последняя неделя уходящего года наполнена ощущением наступающего праздника и приятной предпраздничной суетой. Еще есть возможность сделать эти моменты по-настоящему незабываемыми и ценными для себя и своих близких вместе с ЖК Yangi ChoshTepa.

Пора новогодних сюрпризов на исходе.

Офис продаж работает с 9:00 до 19:00. Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Адрес: Сергелийский р-н, ССГ Чоштепа, ул. Узар.

Сайт: bizninguylar.uz

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