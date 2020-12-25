Химический комплекс по производству аммиака и карбамида, строительство которого началось на базе завода «Навоиазот» в сентябре 2016 года, 23 декабря выпустило первую продукцию — карбамид. Об этом сообщила пресс-служба «Узкимёсаноат».

Комплекс построен консорциумом японских компаний Mitsubishi Heavy Industries и Mitsubishi Corporation. Датская Haldor Topsoe поставила технологии для производства аммиака, итальянская Saipem — для производства карбамида и немецкая Uhde — для грануляции карбамида. Основное технологическое оборудование было завезено из Японии и Европы.

Стоимость проекта составила 985,7 млн долларов, финансирование в виде кредитов предоставили банки и финансовые институты Японии на сумму 577 млн долларов, Фонд реконструкции и развития Узбекистана — на 320 млн долларов. Затраты собственных средств предприятия составили 88,7 млн долларов.

«Уникальные инновационные и современные технологии, используемые на технологических этапах производственного комплекса аммиака и карбамида, являются новейшими технологиями в мире с точки зрения экологической и энергетической эффективности», — говорится в сообщении «Узкимёсаноат».

В год комплекс будет производить 660 тысяч тонн аммиака и 577,5 тысячи тонн карбамида. Произведенный аммиак будет использоваться для производства нового карбамида, а вторая — на производство существующей аммиачной селитры. При выходе проекта на полную мощность будет произведено товарной продукции на 1,4 трлн сумов, что приведет к росту химической отрасли на 9,5%. Планируется обеспечивать ежегодные поступления в бюджет в размере 600 млрд сумов и экспорт дополнительной продукции на 58 млн долларов.

Реализация проекта позволит вывести из эксплуатации два цеха по производству аммиака «Навоиазот», построенные в 1964 году, которые устарели и потребляют много энергии, говорится в сообщении.

Как отмечает «Узкимёсаноат», потребность сельского хозяйства Узбекистана в карбамиде будет полностью удовлетворена. В частности, это позволяет своевременно подкормить посевы зерновых и хлопчатника дополнительными минеральными удобрениями карбамида до 100−150 кг/га в агротехнические периоды. Кроме того, планируется экспорт продукции в страны Центральной Азии, Афганистан, Турцию, Украину и Грузию.