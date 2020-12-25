Государственное управление рыночного регулирования (SAMR) Китая объявило о расследовании в отношении отечественного интернет-гиганта Alibaba Group, сообщает РБК со ссылкой на South China Morning Post.

Alibaba заподозрили «в поведении, направленном на создание монополии», в частности, в политике «принудительной эксклюзивности», говорится в заявлении регулятора. Он изучает политику компании «выберите одно из двух», требующую от деловых партнёров не работать с её конкурентами.

Одновременно Народный банк Китая объявил, что представители финансовых регуляторов встретятся с представителями «дочки» Alibaba — Ant Group. Это подразделение Alibaba, финтех-гигант, владеющий крупнейшим в КНР платёжным сервисом Alipay. В начале ноября компания должна была выйти на биржи в Гонконге и Шанхае. Это было бы крупнейшее IPO в истории: ожидалось, что компания привлечёт до 34,4 млрд долларов.

Однако за два дня до запланированного начала торгов IPO было остановлено. Регуляторы КНР уведомили Ant Group о том, что она может не соответствовать требованиям листинга или раскрытия информации. В сообщении Ant Group также говорилось, что IPO было приостановлено из-за «существенных вопросов», которые появились после беседы представителей регуляторов с главой компании Джеком Ма и её топ-менеджерами.

Bloomberg сообщил, что власти Китая рекомендовали Джеку Ма не покидать страну. После того, как регуляторы остановили размещение Ant Group на биржах, бизнесмен ни разу не выступал на публике, напоминает агентство.

Alibaba Group — китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-коммерции, владелица Tmall, Taobao, Aliexpress и других.