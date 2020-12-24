ЮНЕСКО осудила убийства 59 работников СМИ в 2020 году, в том числе 4 женщины. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

Наибольшее число сотрудников СМИ в этом году было убито в Латинской Америке и Карибском регионе — на регион приходится 22 из 59 убийств. В арабских странах при исполнении своих обязанностей погибли 9 журналистов, в Африке — 6.

В целом, по данным ЮНЕСКО, 2020 год был не самым опасным для прессы за последние 10 лет. В 2019 году погибло 57 сотрудников СМИ, а в 2018 году — почти вдвое больше — 99.

«В 2020 году мы стали свидетелями, возможно, беспрецедентным образом, актуальности журналистики для наших демократий и защиты прав человека. Однако пандемия также стала „идеальным штормом“, затронувшим свободу печати во всем мире», — отметила генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

Проблемы, связанные с безопасностью журналистов, усугубились с началом пандемии COVID-19, подчёркивает ЮНЕСКО. Вызванный пандемией кризис поставил под угрозу устойчивость и выживание профессиональных СМИ из-за массовых потерь доходов от рекламы. Журналистам пришлось в ещё более опасной среде и сталкиваться с ограничениями при поиске, получении и распространении информации.

Кроме того, отмечают эксперты, во многих странах чрезвычайные законодательные меры, принятые для сдерживания распространения вируса, послужили оправданием для ограничения свободы выражения мнений и свободы печати. Журналистов также преследовали в судебном порядке за разоблачение неспособности властей справиться с кризисом в области здравоохранения.

«В преддверии нового года я призываю мировое сообщество отстаивать значимость информации как общественного блага. Защита журналистики — это защита правды», — добавила Одрэ Азуле.