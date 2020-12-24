Великобритания и Евросоюз в последний момент перед окончательным выходом Соединенного Королевства из ЕС сумели избежать резкого разрыва без соглашения и договориться о том, как им жить, торговать и сотрудничать после 31 декабря, сообщила русская служба BBC.

Делегации, которые в течение года не могли прийти к согласию по основным принципам будущего соглашения, в последние недели совершили финальный рывок и все же согласовали текст, отмечает издание.

В самое ближайшее время соглашение должны обсудить и предварительно одобрить послы стран ЕС в Брюсселе, после чего, как ожидается, его утвердят Европейский совет и парламент Британии. Документ вступит в силу в новогоднюю ночь, когда Великобритания окончательно выйдет из ЕС.

Соглашение касается отношений Евросоюза и Британии в торговле, транспортном сообщении, рыболовстве, энергетике, сотрудничества в сфере безопасности и других областях.

Если бы соглашение так и не удалось составить, ЕС и Британия должны были бы с 1 января перейти от абсолютно свободного перемещения товаров через границу на торговлю по условиям Всемирной торговой организации, то есть с пошлинами и квотами. Это грозило большими потерями бизнесу с обеих сторон, пишет BBC.

Главными предметами споров на переговорах было, во-первых, требование Евросоюза, чтобы Британия обязалась следовать правилам ЕС в части государственных субсидий, охраны труда, технологических и экологических требований к производству и т. д. Это было необходимо, чтобы британские фирмы не получили нечестных, с точки зрения ЕС, преимуществ в конкуренции на континенте. Во-вторых, обсуждалось рыболовство, а именно — сохранение доступа рыбаков стран ЕС в британские воды.

О единых правилах для бизнеса стороны поэтапно договорились. Детали неизвестны: сам текст документа объемом в многие сотни страниц еще никто, кроме непосредственно причастных, не видел, отмечает издание.

Однако главный итог этих договоренностей — в том, что сохраняется свободная беспошлинная торговля между Британией и ЕС.