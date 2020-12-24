Санта Клаус приехал в резиденцию в парке Tashkent City и исполняет заветные желания

Внутри резиденции — настоящее новогоднее царство. Здесь в свете разноцветных огоньков у камина ждет посетителей любимый Санта Клаус. Дети могут зайти к нему в гости, побеседовать с ним, поделиться заветными мечтами и сделать фото на память. А когда гостей нет, Санта не скучает: приветствует всех прохожих через окно и с удовольствием делится новогодним настроением.



Пока добродушный дедушка беседует с малышами, их родителям и другим гостям не приходится скучать. Помощники Санты — Олень Рудольф, Эльф, Минни Маус и Печенька — устраивают снаружи настоящую шоу-программу с увлекательными конкурсами и призами. Тут же они водят хороводы около, пожалуй, одной из наиболее необычных в Ташкенте елок, состоящей из блоков разноцветных оконных профилей. Таким образом, веселье продолжается без остановки. Но это еще не все.