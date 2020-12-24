Санта Клаус приехал в резиденцию в парке Tashkent City и исполняет заветные желания
Новый год — это самый долгожданный праздник в году, который любят все: от малышей до бабушек с дедушками. Перед праздником город начинает сиять миллионами огоньков гирлянд, наряжается сверкающими елками, а в воздухе будто витает волшебство... и запах мандаринов. Так и хочется погрузиться в сказку и верить, что сокровенная мечта исполнится.
У детей перед Новым годом есть давняя традиция — загадывать желания и писать письма Санта Клаусу и Деду Морозу. Каждый год Санта Клаус получает до полумиллиона писем от детишек со всего мира. А после Санта запрягает упряжку своих верных оленей и отправляется из своей резиденции Лапландии в кругосветное путешествие, чтобы дарить подарки и исполнять детские мечты.
Неожиданно, но в этом году Санта Клаус прилетел и в Узбекистан. А чтобы ему было где остановиться, AKFA Group построила на территории парка Tashkent City сказочную резиденцию, в которой Санта пробудет с 20 декабря по 10 января. Домик расположился в центральной части парка Tashkent City, справа от входа в «Планетарий».
Милая и уютная резиденция — будто кусочек новогодней сказки в Ташкенте. Небольшой альпийский домик на снежном ковре буквально усыпан еловыми ветками, мерцающими гирляндами и яркими игрушками. От одного взгляда на него у детей и взрослых загораются глаза, а новогодняя музыка еще более усиливает впечатление.
Внутри резиденции — настоящее новогоднее царство. Здесь в свете разноцветных огоньков у камина ждет посетителей любимый Санта Клаус. Дети могут зайти к нему в гости, побеседовать с ним, поделиться заветными мечтами и сделать фото на память. А когда гостей нет, Санта не скучает: приветствует всех прохожих через окно и с удовольствием делится новогодним настроением.
Пока добродушный дедушка беседует с малышами, их родителям и другим гостям не приходится скучать. Помощники Санты — Олень Рудольф, Эльф, Минни Маус и Печенька — устраивают снаружи настоящую шоу-программу с увлекательными конкурсами и призами. Тут же они водят хороводы около, пожалуй, одной из наиболее необычных в Ташкенте елок, состоящей из блоков разноцветных оконных профилей. Таким образом, веселье продолжается без остановки. Но это еще не все.
Так как Санта Клаус сейчас находится в своей резиденции в парке Tashkent City, детишкам из Узбекистана не нужно писать ему письма с заветными желаниями и отправлять в долгий путь в Лапландию. До 10 января можно отправить письма напрямую Санте через специальные почтовые ящики, установленные недалеко от резиденции.
Санта Клаус вместе с эльфами обязательно прочитает каждое из них и выберет 20 самых заветных желаний. А AKFA Group в рамках новогодней акции Make A Wish #MakeaWish исполнит эти детские мечты. Важно: принять участие в акции могут дети от 4 до 13 лет со всего Узбекистана.
Подробная инструкция для участников акции Make A Wish:
1
Ребенку нужно написать письмо Санта Клаусу и рассказать в нем о своей мечте.
2
Необходимо запечатать письмо в конверт, на котором необходимо указать имя и фамилию ребенка, а также контактные данные родителей для обратной связи.
3
Опустить письмо в один из красных почтовых ящиков Санта Клауса на территории парка Tashkent City (расположение ящиков отмечено на карте).
Победителей акции Санта Клаус выберет в два приема: первые 10 победителей будут определены уже 28 декабря, а оставшиеся 10 — 10 января.
Санта оставил подсказку — он воплотит только те желания и мечты, которые удивят и затронут его доброе сердце. Поэтому советует просить что-то больше, чем обычная игрушка или игровая приставка. Главное — верить в чудо и оно обязательно сбудется.
AKFA Group ежегодно реализует программу социальной ответственности и не в первый раз проводит мероприятия, направленные на поддержку института семьи и детства. В этом году компания решила преподнести маленьким жителям Ташкента настоящее волшебство — обустроить в парке Tashkent City сказочную резиденцию Санта Клауса, куда каждый из них сможет прийти в гости.
Философия и ценности AKFA Group направлены в первую очередь на потребителя. И в данном случае нет ничего важнее, чем реализация заветной мечты детей. Видеть счастливые глаза ребенка — это бесценно, а воспоминания о чуде останутся на всю жизнь.
Санта Клаус приглашает всех в гости в свою резиденцию, ведь в душе у каждого взрослого скрывается ребенок, которого хочется порадовать.
Резиденция Санта Клауса в парке Tashkent City будет работать до 10 января с 14:00 до 22:00 (1 января выходной).