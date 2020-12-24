Министерство финансов США сообщило о расширении санкционного списка в отношении властей Беларуси, передаёт TUT.BY.

Под санкции попал первый заместитель главы МВД Беларуси Геннадий Казакевич, а также Центральная избирательная комиссия, спецназ КГБ «Альфа», главное управление внутренних дел Мингорисполкома, а также минский ОМОН.

Санкции вводятся в связи с причастностью указанных лиц и структур к «мошенничеству на президентских выборах и последовавшему насильственному подавлению мирных демократических протестов».

В начале октября США ввели санкции в отношении восьми белорусских официальных лиц, среди которых были тогдашний министр внутренних дел Юрий Караев и другие представители МВД, а также члены Центризбиркома.

Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей. После объявления результатов выборов в стране начались массовые протесты, которые идут до сих пор.