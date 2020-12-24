Мобильный оператор Mobiuz ведет открытую и прозрачную деятельность, постоянно поддерживает диалог с абонентами и населением. Ежедневно тысячи людей, которые обращаются в компанию по тем или иным вопросам мобильной связи, получают эффективное обслуживание, консультацию и помощь.

Кроме этого, посредством корпоративного сайта, всех крупных социальных сетей, популярных в Узбекистане Telegram-каналов и электронных СМИ до населения доводится актуальная информация о деятельности компании.

Yuzma-100 — это эксклюзивный проект Mobiuz. Он позволяет абонентам и всем заинтересованным соотечественникам задать топ-менеджерам компании любые волнующие их вопросы. Вопросы могут касаться продуктов и услуг, деятельности и планов развития Mobiuz, а также всех других аспектов мобильной связи.

Вопросы и пожелания к Mobiuz принимаются до 25 декабря включительно по ссылке. Перейдя по ней, пользователю необходимо указать свои контактные данные, выбрать тему и изложить свой вопрос или суть обращения.

После отбора самых актуальных, наиболее часто встречающихся, а также интересных вопросов, на них ответят топ-менеджеры и руководители подразделений Mobiuz. Подробные ответы будут опубликованы на сайте компании до конца года.

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