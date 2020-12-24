Жительница махалли «Хужабарги» города Каган Бухарской области Н. К. и двое её несовершеннолетних детей скончались от отравления угарным газом, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана. По данным ведомства, их тела были обнаружены 23 декабря примерно в 14:00.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть Н. К. (1991 года рождения), работавшей воспитательницей детского сада, и двух детей — 6-летней С. С. и 2-летнего Б. Х. — наступила в результате дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности, вызванной отравлением угарным газом.

Как сообщил Daryo.uz начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Кагана Гайрат Тагаев, дымоход отопительной печи в квартире был накрыт тканью, что препятствовало выходу угарного газа из дома.

На место происшествия прибыли прокурор Бухарской области Дилшод Файзиев, его заместитель Р. Зайниев, первый заместитель главы УВД М. Кадиров, прокурор Кагана Б. Ярашев и работники оперативно-следственной группы, УЧС, региональных газовых сетей, «Саноатконтехназорат» и «Узнефтегазинспекции».

Кроме того, назначена служебная проверка для оценки действий отдела газоснабжения Каганского района и отдела пожарной безопасности.

Следственный отдел УВД Бухарской области возбудил уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 259 Уголовного кодекса (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть человека).

В качестве свидетелей допрошены родственники и соседи Н. К., сотрудники районных отделов газоснабжения и пожарной безопасности.

Кроме того, назначена экспертиза в региональном отделе «Саноатконтехназорат» на соблюдение техники безопасности.

16 декабря «Газета.uz» сообщала, что в Узбекистане с начала года скончались 106 человек от отравления или взрывов газа. Президент поручил кардинально пересмотреть работу Управления пожарной безопасности МЧС.