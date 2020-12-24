Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 23 декабря провёл совещание по эффективности проводимой работы и основных задач на 2021 год в сфере инвестиций и внешней торговли, сообщила пресс-служба главы государства.

По словам президента, если в 2019 году было освоено прямых иностранных инвестиций на 6,5 млрд, то в нынешнем году — на 6,6 млрд долларов, что является «положительным показателем в этот тяжёлый год». Ожидается, что к концу года будет осуществлён экспорт на 15 млрд долларов.

«Какими будут результаты долгов, которые мы взяли у финансовых институтов, с точки зрения экономики, конечных целей? Во-вторых, руководители отрасли, берущие в долг, чувствуют ответственность, определённую в постановлениях, или нет? Я думаю, что ещё нет. Что нужно сделать для снижения себестоимости проектов?» — спросил президент.

На совещании глава государства отметил, что 2021 год также будет непростым для экономики и необходимо уже сейчас принимать конкретные меры по привлечению и освоению инвестиций, обеспечению прогнозных показателей экспорта и увеличению объёмов производства импортозамещающей продукции.

В следующем году намечено привлечь более 7,5 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. На совещании определены меры по освоению этих средств в рамках каждого проекта. Поручено своевременно реализовать за счёт этих инвестиций 226 крупных проектов.

Поставлена задача качественно выполнить 69 новых перспективных промышленных проектов, создав дополнительные резервы экономического роста. Особое внимание как основным сферам-драйверам будет уделено химической промышленности, энергетике, геологии, электротехнике и лёгкой промышленности.

С 1 января 2021 года планируется внедрить новую систему реализации проектов, финансируемых за счёт кредитов международных финансовых институтов, проведения подготовки руководителей и работников «проектных офисов» для эффективного освоения и результативности средств по каждому проекту.

Прогнозируется, что в следующем году объём экспорта составит около 17 млрд долларов. В связи с этим президент дал указание ответственным лицам заблаговременно заключать экспортные контракты и с 1 января наладить систему предэкспортного финансирования за счёт Фонда поддержки экспорта.

Инвестиции и проекты в 2021 году

Шавкат Мирзиёев обращается к заместителю советника президента по вопросам развития отраслей экономики, реализации инвестиционной и внешнеторговой политики Галине Саидовой. Фото: пресс-служба президента.

Согласно презентации Министерства инвестиций и внешней торговли на совещании с президентом, в 2021 году ожидается освоение 249,8 трлн сумов (+6,7%). Из них:

7,52 млрд долларов — прямые иностранные инвестиции (ПИИ);

2,9 млрд долларов — международные кредиты под гарантии государства;

39,9 трлн сумов — кредиты коммерческих банков;

17,2 трлн сумов — бюджетные средства;

239 млн долларов — средства Фонда реконструкции и развития (ФРРУ);

57,6 трлн сумов — собственные средства предприятий.

Ожидается, что большая часть (18,2%) прямых иностранных инвестиций в 2021 году придётся на Китай. Следом идут Турция (14,1%), Германия (9,5%), Россия (7,5%), США (7,4%), ОАЭ (4,4%), Республика Корея (4,3%) и Франция (2,1%).

Из 7,52 млрд долларов ПИИ 3,87 млрд долларов планируется направить в отраслевые проекты: Министерство энергетики — 1,16 млрд долларов, Навоийский горно-металлургический комбинат — 638 млн долларов, «Узбекнефтегаз» — 622 млн долларов, «Узкимёсаноат» — 239 млн долларов, «Узсаноаткурилишматериллари» — 215 млн долларов.

Оставшиеся 3,64 млрд долларов выделят на реализацию региональных проектов: Ташкент — 1,19 млрд долларов, Ферганская область — 337 млн долларов, Ташкентская область — 299 млн долларов, Джизакская область — 275 млн долларов, Наманганская область — 261 млн долларов.

Международные кредиты и внешний долг





Что касается кредитов от международных финансовых институтов, то в следующем году запланировано получение 546,7 млн долларов от Всемирного банка, 686,1 млн долларов — от Азиатского банка развития, 154,3 млн долларов — от Европейского банка реконструкции и развития, 204,3 млн долларов — от Японского агентства международного сотрудничества (JICA) и 114,6 млн долларов — от Исламского банка развития.

В разрезе отраслей привлекут займы для реализации проектов в сфере питьевого водоснабжения — 220,1 млн долларов, здравоохранения — 157,1 млн долларов, автомобильных дорог — 154 млн долларов, образования — 67,2 млн долларов, электроснабжения — 519,6 млн долларов и железных дорог — 206 млн долларов.

Ранее Министерство финансов сообщило, что в 2021 году внешний долг страны продолжит расти, но останется на безопасном макроэкономическом уровне. К концу следующего года совокупный госдолг прогнозируется в размере 28,4 млрд долларов, или 44,9% к ВВП (сейчас — 39%). Из них 18 млрд долларов — привлеченный от имени правительства и 7,5 млрд долларов — под гарантию Узбекистана.

Для своевременного и полного погашения госдолга при казначействе Минфина создан Гарантийный фонд по обслуживанию государственного долга.

Заместитель министра инвестиций и внешней торговли, директор Фонда реконструкции и развития Узбекистана Шухрат Вафаев в интервью телеканалу «Узбекистан 24» заявил, что президент на совещании поручил минимум в два раза повысить результативность проектов, финансируемых за счёт внешнего долга. По его словам, для этого при МИВТ планируется создать специальное агентство.