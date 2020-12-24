Министерство экономического развития и сокращения бедности вынесло на обсуждение проект постановления Кабинета министров об утверждении перечня не производимых в Узбекистане технологического оборудования, освобождаемых при импорте от таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость.

Документом предлагается отменить пошлины и НДС на ввозимую технику в нефтегазовой и ядерной отраслях, в частности, на буровые вращатели, насосы и компрессоры, а также ядерные реакторы и устройства для выделения изотопов.

Ожидается предоставление льгот на импорт некоторых видов сельхозтехники. В перечень могут войти доильные аппараты, устройства обработки и переработки молока, оборудование для приготовления корма, очистки семян и зерен, техника для производства продовольственной продукции и напитков путем экстрагирования или приготовления животных или нелетучих растительных жиров или масел.

Освободить от пошлин и НДС могут технику в печатной и текстильной промышленностях — печатные и другие машины, текстильные станки, а также машины для экструдирования, растяжки, текстурирования и резки материалов искусственного текстиля. Сюда же планируется включить трикотажные, швейные и другие машины.

Предлагается беспошлинный импорт пылесосов (кроме бытовых), электрических и других видов холодильников, грузовых и специальных моторных транспортных средств (в том числе для перевозки груза на небольшие расстояния в заводах, складах, портах и аэропортах).

В списки также вошли оборудование, применяемое в медицине, хирургии, а также для использования в физических и химических исследованиях.

Напомним, в сентябре этого года на заседании Совета по тарифному и нетарифному регулированию при МИВТ обсуждалось снижение таможенных пошлин на оборудование и комплектующие для текстильной промышленности, а также грузовых автомобилей, сгущенного молока и других.

Как сообщалось ранее, российская госкорпорация ВЭБ.РФ открыла несколько кредитных линий для «Узбекнефтегаза» на программу по увеличению добычи углеводородного сырья в Узбекистане. Финансирование будет направлено на экспорт в страну российского нефтегазового оборудования и услуг. В Узбекистане также планируется построить атомную электростанцию с двумя энергоблоками на основе водо-водяного энергетического реактора по российскому проекту.