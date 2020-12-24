Власти Узбекистана должны прекратить попытки криминализировать распространение предположительно ложной информации и обеспечить журналистам возможность работать свободно и без страха наказания. Об этом говорится в заявлении Комитета по защите журналистов (КЗЖ, Нью-Йорк).

Напомним, 15 декабря депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса приняли закон, который предусматривает введение административной и уголовной ответственности за распространение ложной информации, в том числе в СМИ и интернете.

Изменения также предлагают отмену тюремного заключения за клевету и оскорбление, однако сохраняют статьи о них в уголовном кодексе с новой формой наказания — штрафами, обязательными общественными или исправительными работами либо ограничением свободы до 1 года.

19 декабря Сенат одобрил закон о поправках, которые вступят в силу после подписания президентом. После вступления в силу распространение ложной информации будет наказываться штрафом от 50 до 100 базовых расчётных величин (от 11,5 до 22,3 млн сумов). За повторное нарушение будет грозить штраф от 150 до 300 БРВ (от 33,4 до 66,9 млн сумов), обязательные общественные или исправительные работы либо ограничение свободы до 3 лет.

«Мы приветствуем долгожданную отмену лишения свободы журналистов за клевету и оскорбление. Однако новые поправки, предусматривающие ограничение свободы за ложную информацию, перечёркивают положительные реформы и идут вразрез с демократической практикой, гарантирующей свободу прессы и свободу слова. Если Узбекистан хочет убедить мир в том, что он становится более демократичным, предложенные поправки о распространении ложной информации не должны быть приняты», — отметила координатор программы по Европе и Центральной Азии КЗЖ Гульноза Саид.