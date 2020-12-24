На строительных площадках масштабного жилого комплекса Manzara в Юнусабадском районе Ташкента непрерывно продолжается строительство. Здесь один за другим поднимаются многоэтажные жилые дома.

Высокие темпы строительных работ составляют два этажа в неделю. Такое эффективное строительство становится возможным во многом благодаря использованию передовых технологий.

Так, на начальном этапе компания применяла известный современный метод укрепления грунта с помощью технологии Deep Mixing. Он позволяет строить высокоэтажные здания с высокой сейсмологической стойкостью, которая выдерживает землетрясения до 8−9 баллов. Что, учитывая специфику региона, гарантирует исключительную надежность и безопасность будущих владельцев.

Manzara — это современный и функциональный жилой комплекс в новом квартале городского типа Yunusobod Business City. Общая площадь застройки составляет 45,5 га. Общее количество квартир в 12 многоэтажных жилых домах — 1096.

К услугам будущих резидентов представлены все преимущества развитой и продуманной инфраструктуры: закрытый паркинг, прогулочные аллеи, детские и спортивные площадки, зеленая территория, торговые и коммерческие зоны и прочее.

Только сейчас всех покупателей ЖК Manzara ждут приятные новогодние бонусы — выгодные условия и специальные предложения.

Получить подробную информацию о типах жилья, способах оплаты и условиях рассрочки можно в офисах продаж.

Телефон для справок: (+998) 71−210−44−44.

Адрес: Юнусабадский р-н, ул. Чинабад.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00, без выходных.

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