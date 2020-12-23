Хокимият Ташкента выплатит все компенсации за снесенную недвижимость до конца 2021 года. Об этом на пресс-конференции в субботу заявил хоким Джахонгир Артыкходжаев, передает корреспондент «Газеты.uz».

По словам градоначальника, в этом году хокимият выплатил деньги владельцам имущества, снесенного с 2005 года.

«В истории Узбекистана за год такую компенсацию не выплачивали… В этом году около 700−800 млрд сумов пошли на [компенсации по сносам] в виде денежных выплат, выделения земли. По нашим расчетам, до конца 2021 года никто не останется без выплат за снос с 2005 года. Но это в том случае, если это было справедливо, если есть решение суда, если была правильная разница в цене. Мы дадим деньги или выделим землю либо [выплатим] другим способом», — заявил хоким.

Он отметил, что сейчас при сносе имущества для нужд государства сначала выплачивается положенная компенсация.

«Если у нас есть деньги или земля, мы принимаем решение о сносе с согласия владельца. Мы будем стараться не делать тех вещей, как раньше (речь о неожиданных и незаконных сносах — ред.). Мы принципиально поставили эту цель перед собой», — сказал Джахонгир Артыкходжаев.

Хокимияты неоднократно подвергались критике за сносы жилья и других объектов без определения источника финансирования компенсационных выплат.

На недавней встрече с заместителем министра финансов Ахадбеком Хайдаровым депутат Законодательной палаты Расул Кушербаев спрашивал, почему в проекте госбюджета на 2021 год определено выделение всего 150 млрд сумов в централизованный фонд при Кабинете министров по возмещению убытков физическим и юридическим лицам в связи с изъятием у них земельных участков для государственных и общественных нужд.

«Откуда взялась эта сумма? Определена очень маленькая сумма по сравнению с реальной потребностью. Я знаю один район в Ташкентской области, где есть задолженность на 100 млрд сумов. До сих пор не выплачены долги. Снести — снесли, а место до сих пор пустует. Место нельзя использовать, предпринимательство тоже приостановлено. А [выделяемая] сумма покроет только два-три района по всей республике. Сколько мы спорим с хокимиятами по этому вопросу, они говорят, что в бюджете нет денег. Несмотря на это, они осуществили снос», — заявил Расул Кушербаев.

Замглавы Минфина напомнил, что с января 2020 года вступил в силу новый порядок изъятия земельных участков, согласно которому снос недвижимости без предоставления согласованной компенсации не допускается.