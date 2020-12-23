Масштабный проект набережной канала Бурджар Seoul Mun совсем скоро станет местом притяжения для миллионов горожан. Современное общественное и коммерческое пространство расположит на своей территории несколько сотен магазинов, развлечений. И все это у воды в центре города.





Инфраструктура объекта тщательно продумана как для многочисленных посетителей, так и для владельцев бизнеса. Многоуровневый паркинг предоставит большое количество мест для автомобилей. Сеть эскалаторов, лифтов и доступов на территорию позволят свободно передвигаться по всему проекту. Дополнительный комфорт создаст отдельная зона для грузовых операций.





Рентабельность Seoul Mun анализировали независимые эксперты одной из ведущих мировых компаний в области консалтинга недвижимости Knight Frank. Согласно выводам исследований, существующий спрос на коммерческую недвижимость в столице будет только расти. Seoul Mun — это пример тщательно продуманной высокодоходной недвижимости с выгодным сочетанием преимуществ.





Ознакомиться с более подробной информацией о проекте компания Dream City Development приглашает в офис продаж. Консультанты помогут подобрать помещение, продемонстрируют варианты на макете с высокой детализацией, а также ознакомят с гибкими условиями приобретения.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Офис продаж работает ежедневно без выходных, с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: seoulmun.uz

Telegram: t.me/dreamcityuz

Facebook: fb.com/dreamcity.uz

Instagram: @dreamcity.uz

На правах рекламы.