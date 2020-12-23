Кабинет министров Узбекистана 17 декабря принял постановление о внедрении системы постоянного проведения инструментальных сейсмологических наблюдений в водохранилищах, расположенных в сейсмически активных зонах страны. Об этом сообщает Norma.uz.

Система сейсмологических наблюдений считается составной частью комплексной системы государственного мониторинга окружающей природной среды. Она включает в себя систематическое накопление, переработку и анализ данных о факторах, влияющих на сейсмическое состояние водохранилищ, а также оценку изменений сейсмического режима в период сбора и выпуска воды и в процессе эксплуатации водохранилища, с разработкой соответствующих рекомендаций.

В рамках системы сейсмологических наблюдений, в частности, будет вестись сбор сведений в период землетрясений разной интенсивности по состоянию водохранилищ, их плотин, береговых откосов, участков оснований и водных русел. На основании этих сведений будут изучаться динамические свойства плотин водохранилищ и вестись оценка их напряжённо-деформированных состояний. Документом предусмотрена закупка оборудования и комплектующих, необходимых для проведения сейсмологических наблюдений.

Министерство водного хозяйства и предприятие «Узбекгидроэнерго» совместно с Академией наук и МЧС должны начать поэтапное внедрение системы постоянного проведения инструментальных сейсмологических наблюдений на водохранилищах с 1 марта 2021 года.

Напомним, в июле президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о совершенствовании системы обеспечения сейсмической безопасности а Узбекистане. Из предусмотрено формирование с весны следующего года электронных технических паспортов действующих и планируемых к строительству зданий в сейсмоактивных регионах. Кроме того, намечено внедрить программное обеспечение по прогнозированию последствий сильных землетрясений и мобильное приложение для оповещения населения.