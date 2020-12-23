Мировой бренд смартфонов OPPO объявляет о запуске продаж в Узбекистане.

«OPPO быстро превращается в глобальный технологический бренд. Мы уже работаем в более чем 40 странах и быстро расширяемся по всему миру в течение всего 2020 года. Наш запуск в Узбекистане является еще одним свидетельством о серьезности наших намерений и желании предоставлять нашу продукцию по всему миру. Узбекистан — важный рынок для нас. Недавний рост использования смартфонов в стране был значительным. И страна взяла амбициозный курс развития телекоммуникационной инфраструктуры до 2023 года, что должно способствовать дальнейшему расширению наших возможностей. Мы верим, что потребителям в Узбекистане понравится сочетание технологичных инноваций и дизайнерских решений в наших продуктах", — поделился представитель эксклюзивного дистрибьютора компании OPPO в Узбекистане Ян Вейшенг.

Мировой бренд

Компания работает по всему миру и сотрудничает с такими известными мировыми брендами, как Lamborghini, футбольный клуб «Барселона», а также с теннисными турнирами Уимблдона и Ролан Гаррос. А мировые знаменитости такие, как Эдди Редмэйн и Мо Салах, являются амбассадорами бренда.





«Наша команда хорошо осведомлена о местном рынке и сосредоточена на предоставлении продуктов, актуальных для пользователей. Мы планируем быстро развивать наш бренд в Узбекистане», — рассказал представитель OPPO в Узбекистане.

Чтобы обеспечить успешный запуск в Узбекистане, OPPO установила партнерские отношения с несколькими крупными розничными магазинами и специализированными ритейлерскими сетями, которые и будут представлять смартфоны бренда.

Продукцию можно будет приобрести в MEDIAPARK, Elmakon, Radius, idea и Arena Markaz, а также на торговом рынке «Абу-Сахий» и в ТЦ Fleshka (бывш. фабрика «Малика»).

OPPO запускает новый смартфон OPPO A53

OPPO A53 сочетает в себе мощный процессор со сверхбыстрым экраном (частота обновления 90 Гц) и 128 ГБ памяти. Это обеспечивает оптимальное сочетание быстроты общения, развлечений и творчества. Ранее экран с частотой обновления 90 Гц можно было встретить только во флагманских моделях.

OPPO A53 может похвастаться 128 ГБ памяти, что позволяет пользователям хранить тысячи изображений, видео, фильмов, музыки или подкастов на одном устройстве.

Изящный и первоклассный дизайн OPPO A53 обязательно привлечет внимание своим изогнутым корпусом. Он комфортно ложится в руку, обеспечивая превосходный вид.

Три камеры на задней панели в сочетании с усовершенствованным программным обеспечением AI обеспечивают профессиональное качество фотографий. С портретным режимом, панорамной функцией и таймлапсом пользователи смогут запечатлеть каждый момент. Также есть селфи-камера с высоким разрешением, возможность быстрой зарядки и большой аккумулятор на 5000 мАч.

Начиная с первого квартала 2021 года, OPPO запустит в продажу еще ряд смартфонов в Узбекистане.





Стремление к инновациям

OPPO — одна из инновационных компаний мира. Она обладает десятками тысяч глобальных патентов в области технологий смартфонов, включая инновации в сфере камер и технологии быстрой зарядки аккумуляторов. В ноябре OPPO продемонстрировала свой первый смартфон с раздвижным экраном. Он позволяет пользователям выбирать и изменять ширину своего устройства в считанные мгновения.

Несмотря на растущее число производителей смартфонов, которые появляются по всему миру, OPPO считает, что у нее есть правильные комбинации для успеха в Узбекистане.

«Наш подход к рынку прост: мы сочетаем сильную приверженность инновациям с глубоким пониманием человеческих потребностей. Мы считаем, что технологии должны дать возможность людям быть более творческими, легче общаться и помогать им реализовывать свои амбиции и цели», — прокомментировал Ян Вейшенг.

Сайт: oppo.com

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