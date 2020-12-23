Новогодние праздники все ближе. А это значит, что остается все меньше времени, чтобы принять участие в предновогодней акции.

Только в декабре, приобретая квартиру в ЖК Olmazor Business City, покупатели становятся обладателями ценных подарков от компании Bizning Uylar Development.





Будущих жильцов ждет целый набор крупной бытовой техники для дома от Samsung:

холодильник марки RB 31 FERNDWW Display/White;

телевизор 43N 5000;

автоматическая стиральная машина WW60J32G0PWULD 6/ White;

микроволновая печь ME83KRW.





Olmazor Business City — это масштабный жилой комплекс на территории свыше 23 га, более половины которой отведено под зеленую зону. Комплекс представлен жилыми домами различной этажности, среди которых есть даже 30-этажный небоскреб.

Покупателям предлагается широкий выбор планировочных решений и квадратур. Жителям и гостям комплекса доступна 800-метровая частная набережная вдоль реки Кечкурук, прогулочные аллеи, детские и спортивные площадки, частные детский сад и школа, шопинг-молл и коммерческие помещения на первых этажах, где разместятся магазины, кафе, рестораны и прочее.





Всех покупателей квартир ЖК Olmazor Business City ждут приятные новогодние бонусы. Сюда входят выгодные условия долгосрочного кредита, беспроцентной рассрочки и специальные предложения при полной оплате.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Адрес: Алмазарский р-н, ул. Кичик Халқа Йўли, 5А.

Ориентир: перекресток Северный Алмазар.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00, без выходных.

Instagram: @bizninguylar

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Telegram: t.me/bizninguylar

Сайт: bizninguylar.uz

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