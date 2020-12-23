Бывший первый секретарь ЦК Коммунистической партии Узбекской ССР Рафик Нишанов дал интервью УзА, в котором рассказал об отношениях с Шарафом Рашидовым, советской политике и Ферганских событиях 1989 года.

Рафик Нишанов родился в 1926 году. Окончил Ташкентский вечерний педагогический институт (1959). В 1963 году стал секретарём и членом Бюро ЦК Компартии Узбекской ССР. Работал послом СССР в Шри-Ланке и Иордании. В 1985 году занял пост министра иностранных дел Узбекской ССР. С 1986 по 1988 годы был председателем Президиума Верховного совета Узбекской ССР. С 1988 по 1989 годы — первый секретарь ЦК Компартии Узбекской ССР, затем — председатель Совета национальностей Верховного Совета СССР. С 1991 года вышел на пенсию.

«Семь лет дружной работы бок о бок с Шарафом Рашидовичем были вполне продуктивными. После ухода из жизни Шарафа Рашидовича состоялся июньский пленум ЦК Компартии Узбекистана, созванный под давлением секретариата ЦК КПСС. С трибуны первый секретарь узбекского ЦК Инамжон Усманходжаев подверг предшественника жёсткой критике за неправильные методы руководства, приписки в хлопководстве. Тогда Шарафа Рашидовича критиковали практически все должностные лица. Но на самом деле была виновата Москва, и это всем известно. Но кто бы осмелился высказывать сомнения, когда сам Леонид Брежнев прямо заставлял Шарафа Рашидовича. А что мог сделать Шараф Рашидов?!», — заявил Рафик Нишанов.

Он добавил, что «несмотря на просчёты, недостатки, досадные заблуждения», считает Шарафа Рашидова «неординарной личностью и гениальным руководителем».

«Отношение моё к нему в целом очень позитивное, ведь по большому счету, рекомендовав тогда на высокую дипломатическую службу, Шараф Рашидович спас меня от будущих коллизий, затронувших всё тогдашнее руководство республики», — подчеркнул бывший первый секретарь ЦК Компартии Узбекской ССР.

По его словам, «вся советская политика была такая, что с высоких трибун говорили одно, а делали совсем другое». Он отметил, что лозунг «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!» (произнесён первым секретарём ЦК КПСС Никитой Хрущёвым на ХХII съезде партии в 1961 году) не выдержал испытание временем и оказался «полной фикцией».

Экс-политик также объяснил, почему на одном из заседаний в Ташкенте использовал термин «шарафрашидовщина». По его словам, он употребил его «для характеристики воцарившегося тогда в Узбекистане, как и во всём тогдашнем Союзе, авторитарного стиля руководства».

«Я никак не ожидал, что выражение «шарафрашидовщина» так прочно войдёт в обиход. Выступление вызвало одобрение. Были разделявшие мой настрой, были недовольные, которые говорили: «Зачем обострять тему? Зачем ворошить старое?», — рассказал Рафик Нишанов.

Он добавил, что его «коробило» использованное Центром словосочетание «узбекское дело» (использовалось как собирательное название серии уголовных дел об экономических и коррупционных злоупотреблениях, выявленных в Узбекской ССР в период руководства Шарафа Рашидова).

«Разве допустима такая бестактность: называть вскрытые неприглядные факты именем целого народа?! Тем более, что народ как раз являлся главной жертвой происходившего. Против него в первую очередь было направлено творимое зло, простых людей обирали, недоплаченные им деньги складывали в запредельные взятки, автомобили „Волги“, дворцы, драгоценности, как в республике, так и в Москве», — сказал экс-политик.

По мнению Рафика Нишанова, Узбекистан «выбрали в назидание другим», тогда как «приписки хлопка-сырца совершали почти во всех хлопкосеющих республиках».

«Нигде давление Центра столь разрушительно не сказывалось на экономике, а стало быть на уровне жизни, как в Узбекистане. Пропагандистские слова „Страна нуждается в „белом золоте“! Наши друзья из социалистического лагеря испытывают потребность в хлопковолокне“ повторяли не раз, заставляли терзать землю, варварски расходовать воду из Амударьи и Сырдарьи, насыщавших Аральское море, „загонять“ людей, восполняя нехватку рабочей силы студентами, школьниками», — добавил он.

Бывший глава ЦК Компартии Узбекской ССР также поделился воспоминаниями о Ферганских погромах 1989 года, когда произошёл межэтнический конфликт между узбеками и турками-месхетинцами.

«Вечером 3 июня в гостинице раздался один из самых кошмарных в моей жизни звонков. Из Ферганы сообщили, что в посёлках Ташлак, Комсомольский, Маргилане — беда, идут погромы турок-месхетинцев. Организованные толпы молодчиков врываются в дома, грабят, совершают зверские убийства, поджигают здания», — рассказал Рафик Нишанов.

«Утром на съезде волнения: что происходит? Горбачев обратился ко мне: „Можешь что-нибудь сообщить?“. Но у меня еще не было достоверных данных от членов комиссии. Об этом я и проинформировал с места, не выходя на трибуну. Добавил, что, по моим сведениям, толчком, поводом для беспорядков послужила ожесточенная ссора на базаре: турок-месхетинец обругал продавщицу-узбечку, опрокинул тарелку с клубникой. За женщину заступилась группа находящихся поблизости узбеков. Перебранка переросла в кровавое побоище, закончившееся гибелью местного парня. Как меня потом критиковали за это высказывание! Обвиняли, что не понял масштаба случившегося. Я-то как раз понимал: сколько в душах людей должно отложиться черной злобы, чтобы бытовой конфликт обрушил ее селевым потоком, лавиной! Тем не менее, не хотел делать скоропалительных крикливых заявлений», — вспоминает бывший полититик.

По его словам, численность внутренних войск МВД СССР в стране тогда была доведена до 13 тысяч человек. В Аштском районе Ленинабадской области Таджикистана были экстренно созданы лагеря для вывоза турок-месхетинцев.

«В Фергану повторно я прилетел с председателем Совета Министров СССР Николаем Рыжковым. Предстояло положить конец беспорядкам. Вот тогда эвакуация турков-месхетинцев нам с Николаем Рыжковым представлялась наиболее оптимальным способом решения вопроса», — уточнил Рафик Нишанов, добавив, что по решению советского правительства турки-месхетинцы были вывезены из Узбекистана в Нечерноземье России.

Бывший политик высказался и о нынешних событиях в Узбекистане. По его мнению, президент Шавкат Мирзиёев произвёл «подлинную „тихую“ революцию».

«Узбекистан определённо начинает возрождаться. Я верю, что у него впереди не только обновление, но и подлинный ренессанс. Эта мысль меня бесконечно греет. И она не безосновательна. У родной земли есть все возможности для подъёма», — добавил Рафик Нишанов.