Председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Мурат Камалов на пленарном заседании Сената Олий Мажлиса в минувшую пятницу поблагодарил хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева за новогоднюю ёлку в Нукусе.





«Нашему уважаемому другу Артыкходжаеву особое спасибо. Такую ёлку мы сделали в Каракалпакии, в Нукусе такой красивой ёлки еще не было. Все ходят, молодёжь, все сейчас там проводят время с большим удовольствием, поэтому большое спасибо ему», — заявил он (видео).





Председатель Сената Танзила Нарбаева напомнила про утвержденную комплексную программу развития Каракалпакстана на 2020−2023 годы. По её словам, во время визита в регион президент Шавкат Мирзиёев закрепил комитеты верхней палаты парламента «ответственными» за Каракалпакстан, а хокиму Ташкента Джахонгиру Артыкходжаеву поручил оказать практическую помощь в развитии Нукуса.

В конце октября глава государства ознакомился с перспективным проектом развития центральной части Нукуса, который презентовал хоким Джахонгир Артыкходжаев. В городе планируется расширить и озеленить улицы, создать озера и парки, построить жилые дома, IT-парки и другие объекты, сообщалось тогда.