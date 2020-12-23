Поздним вечером 18 декабря, в 22:45, во дворе кафе «Караван» в Намангане 21-летний Шерзод Х. избил 24-летнего Ибрагима Г., нанеся также удар ножом, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Согласно судебно-медицинской экспертизе Ибрагим Г. получил колото-резаную рану передней стенки живота, которая по степени тяжести относится к категории «тяжелой».

В ходе доследственной проверки в качестве вещественного доказательства была изъята запись с камеры видеонаблюдения, расположенной во внешнем дворе кафе «Караван».

По данному факту Следственный отдел при УКД ОВД Намангана возбудил уголовное дело в отношении Шерзода Х. по пункту «е» части 2 статьи 104 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, причиненное из хулиганских побуждений) Уголовного кодекса Узбекистана, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе допроса Шерзод Х. пояснил, что нож, которым он нанес телесные повреждения Ибрагиму Г., бросил в канал с водой. Ведется расследование.

В течение декабря несколько раз сообщалось о случаях поножовщины: в столичных торговых комплексах «Малика» и «Тошкент» в результате нападения с ножом ранения получили два человека. В Шерабадском районе Сурхандарьи мужчина нанес ножевое ранение сотруднику мечети, который от полученных ран скончался по пути в больницу.